Prima ședință de judecată în dosarul fraudei bancare al lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul nu s-a prezentat în instanță

Prima ședință de judecată în dosarul fraudei bancare al lui Vladimir Plahotniuc a avut loc la Judecătoria Chișinău, însă în absența inculpatului, care a invocat nevoia de timp pentru a studia materialele cauzei.

În instanță, Vladimir Plahotniuc a fost reprezentat de avocatul Ion Vîzdoagă, care a fost anterior apărătorul fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență în timpul guvernării Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus pe atunci de Plahotniuc.

Solicitat de „Adevărul”, Ion Vîzdoagă a refuzat să comenteze absența clientului său din instanță.

Despre motive a vorbit procurorul care instrumentează dosarul, Vitalie Codreanu.

,,Nu cunoaștem, instanța a dat citire cererii. În esența ei deduc că dumnealui face cunoștință cu materialele cauzei. În ce mod nu știu”, a spus acesta.

Întrebat dacă va solicita aducerea forțată în instanță a inculpatului Vladimir Plahotniuc, procurorul Vitalie Codreanu a răspuns: „Nu, deoarece, atâta timp cât există o confirmare din partea avocatului și a Administrației Naționale a Penitenciarelor privind locul unde se află acesta, aducerea forțată nu este necesară. Instanța ar putea, ipotetic, să dispună această măsură”.

În cele din urmă, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, i-au acordat inculpatului Vladimir Plahotniuc și apărătorilor săi un termen suplimentar pentru a examina materialele cauzei penale. Termenul expiră pe 17 octombrie, iar următoarea ședință a fost programată pentru 20 octombrie.

Ședința de miercuri a avut loc după ce, pe 29 septembrie, instanța a decis separarea cauzei în care este vizat Vlad Plahotniuc de dosarul celorlalți șapte inculpați, acuzați de implicare în „furtul miliardului” din sistemul bancar moldovenesc.

În dosarul fraudei bancare, Vladimir Plahotniuc este acuzat de ,,crearea și conducerea organizației criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, conform responsabililor Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova. Astfel, fugarul este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

Ani grei de pușcărie

În cazul în care i se va demonstra vinovăția, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Extrădat după fuga din 2019

În data de 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.