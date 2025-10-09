Formațiunea PDMM, asociată cu oligarhul penal Vladimir Plahotniuc, suspendată de instanță de la Chișinău

Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune apropiată oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pentru un an, decizia fiind luată de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministerului moldovean al Justiției.

Decizia a fost pronunțată în data de 9 octombrie de magistrații Curții de Apel Centru, fiind vorba de Valeriu Arhip, Diana Corlăteanu și Nicolae Ghedrovici.

,,Prin această hotărâre, instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției”, au anunțat responsabilii Ministerului moldovean al Justiției.

Decizie cu drept de atac

Reprezentanții Ministerului Justiției au subliniat că cererea a fost depusă în data de 22 septembrie, solicitând ,,limitarea activității acesteia pentru 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea unei decizii definitive. Cererea a fost formulată în urma sesizărilor primite din partea Agenția Servicii Publice și Serviciului de Informații și Securitate”.

Hotărârea Curții de Apel Centru poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

În data de 12 august, Partidul Democrat Modern din Moldova, fondat de Vladimir Cebotari, unul dintre oamenii-cheie ai oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), s-a lansat oficial la Chișinău.

Cu toate acestea, liderul formațiunii este Boris Foca, care a subliniat în ziua respectivă că: „Formațiunea pe care o reprezint, care descinde direct din fostul PDM și din fosta guvernare democrată din perioada anilor 2016–2019, a decis să se implice plenar în aceste alegeri”.

Alegeri parlamentare fără PDMM

Astfel, PDMM a moștenit rețeaua politică construită de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Formațiunea nu a reușit să participe la alegerile parlamentare deoarece Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus-o din cursă, invocând faptul că Agenția Servicii Publice (ASP) a suspendat-o temporar din registrul partidelor politice, subliniind că din motivul unor „potențiale acțiuni subversive”.

Mai mult, fondatorul Vladimir Cebotari a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc.

Plahotniuc, adus în cătușe

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Acesta intenționa să zboare spre Dubai, însă destinația finală ar fi fost Rusia, potrivit unor surse ale ,,Adevărul”.

Totodată, site-ul de investigații The Insider, cu sediul în Letonia, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a efectuat mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis prin intermediul avocaților că își dorește să revină în politica din țara sa.

În data de 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.