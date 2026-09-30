Negocierile dintre SUA și Iran, blocate. Crește riscul reluării ostilităților

Mediatorii din Qatar nu au reușit să obțină săptămâna aceasta progrese semnificative în negocierile dintre Statele Unite și Iran, iar niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă concesii, scrie publicația americană Axios, citând trei surse familiarizate cu discuțiile. Se înmulțesc astfel temerile că războiul dintre cele două țări ar putea reizbucni.

Negocierile dintre SUA și Iran au ajuns în impas/FOTO:Shutterstock

Oficiali americani au declarat că președintele Donald Trump ar putea ordona reluarea unor operațiuni militare de amploare după alegerile intermediare. Oficialii qatarezi vor continua să caute o soluție diplomatică, deși, potrivit a două surse, sunt tot mai dezamăgiți de comportamentul ambelor părți.

Luni, la New York, mediatorul qatarez Ali al-Thawadi s-a întâlnit timp de câteva ore cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și cu membri ai delegației acestuia. Potrivit unei surse la curent cu situația, cei prezenți au discutat o propunere de compromis a Qatarului, în două pagini.

Alte două surse susțin că planul qatarez răspundea cerinței Iranului de a fi ridicată blocada maritimă impusă de SUA și, în același timp, ținea cont de solicitarea Washingtonului ca Teheranul să facă concesii în dosarul nuclear.

Seara, la Washington, al-Thawadi s-a văzut cu trimisul special al lui Trump, Jared Kushner, și cu alți oficiali americani. La o parte din întâlnire a participat și vicepreședintele JD Vance.

Luni dimineață, la Casa Albă existau speranțe într-o schimbare pozitivă. Oficiali americani au declarat pentru mai multe publicații, printre care Axios, că discuțiile decurg constructiv și că Iranul a dat de înțeles că ar putea accepta anumite concesii în chestiunile nucleare.

Tot potrivit oficialilor americani, Trump ia în calcul atenuarea sancțiunilor împotriva Iranului și deblocarea unor fonduri înghețate, în schimbul unor măsuri concrete ale Teheranului de reducere a programului nuclear. La câteva ore distanță, când reprezentanții Qatarului se aflau încă la Casa Albă, Trump a scris pe Truth Social că nu a făcut Iranului nicio ofertă.

„Negocierile au ajuns într-un impas. Iranienii formulează cerințe pe care SUA nu le pot accepta, iar Statele Unite consideră că sunt în avantaj și nu văd nevoia unui compromis”, a spus una dintre surse.

Alți mediatori regionali, printre care Pakistan și Egipt, au încercat să convingă Iranul să facă concesii în privința programului nuclear. Potrivit unei alte surse la curent cu situația, Teheranul ar fi dispus să analizeze această variantă doar după ce Washingtonul va accepta să revină la memorandumul de înțelegere din iunie.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că Teheranul și-a comunicat deja condițiile către SUA. Conform presei iraniene, „Trump nu este în stare să decidă”. Rezaei a afirmat că liderul american se află într-o situație fără ieșire, întrucât nu poate nici să negocieze, nici să poarte război.

Marți, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Le merge foarte prost. Nu știu dacă sunt deja gata să se predea. Se vor preda. Se face pentru a împiedica crearea armelor nucleare. Iranul nu va avea arme nucleare.”

Istoricul și strategul american Eliot Cohen consideră că războiul în jurul Iranului nu se va încheia foarte curând, ci se va extinde și se va agrava. În opinia sa, o revenire la situația anterioară nu mai este posibilă, iar o pace reală nu va exista fără căderea sau schimbarea regimului de la Teheran.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un element central al conflictului. Iranul a închis-o deja după loviturile americane și a amenințat că va deschide focul asupra navelor care încearcă să treacă pe acolo.