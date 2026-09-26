 Trump a respins propunerea Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Ce prevedea planul | adevarul.ro
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Trump a respins propunerea Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Ce prevedea planul

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele SUA, Donald Trump, ar fi respins un plan propus de Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Propunerea i-a fost prezentată emisarului lui Trump, Steve Witkoff, de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în marja reuniunii ONU de la New York.

Donald Trump avînd în fundal steagurile SUA Iran Israel
Trump a respins planul Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz Foto: Shutterstock

Iranul a prezentat vineri un plan pentru redeschiderea strategicei Strâmtori Ormuz, însă, în decurs de câteva ore, au apărut informații potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, ar fi respins propunerea.  Calea navigabilă, esențială pentru aprovizionarea mondială cu petrol, se află în centrul conflictului dintre Statele Unite și Iran, ajuns într-un punct mort după aproape șapte luni, notează France24 și AFP.

Noile eforturi de mediere desfășurate în această săptămână la reuniunea liderilor lumii de la ONU, la New York, au oferit unele speranțe privind înregistrarea unor progrese în direcția unui acord.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit marți pentru discuții cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, după ce prezentase anterior condițiile Teheranului pentru încheierea războiului și redeschiderea acestei importante rute maritime.

„Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Qatarului, un plan concret pe șapte zile. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, strâmtoarea poate fi redeschisă, iar traficul maritim normal poate fi reluat în termen de șapte zile”, a declarat Araghchi la ONU.

Cu toate acestea, la câteva ore după declarațiile sale, The Wall Street Journal a relatat că Trump a respins propunerea, citând oficiali americani familiarizați cu situația.

Trump a publicat, de asemenea, pe platforma sa Truth Social o imagine cu o hartă în care Strâmtoarea Ormuz era încercuită și denumită „Strâmtoarea Trump”.

Ce presupune planul Iranului

Potrivit lui Araghchi, acceptarea propunerii ar permite ulterior începerea unor negocieri mai ample, pe teme convenite de cele două părți. Acestea ar putea include și programul nuclear al Iranului.

Planul prevede însă și o serie de măsuri din partea Statelor Unite. Washingtonul ar trebui să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să deblocheze fondurile Iranului și să renunțe la sancțiunile asupra petrolului, a declarat Araghchi.

În același timp, un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul nu intenționează să facă nicio concesie în privința programului său nuclear, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a îmbogăți uraniu sau solicitarea ca uraniul îmbogățit la nivel înalt să fie scos din țară.

Iranul așteaptă răspunsul Washingtonului

În timp ce The Wall Street Journal a relatat că Donald Trump a respins în privat propunerea, Iranul aștepta sâmbătă un răspuns oficial din partea Statelor Unite.

Reuters notează că informațiile privind respingerea planului au apărut după ce Teheranul își prezentase inițiativa diplomatică la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Iranul a discutat în paralel și cu Arabia Saudită despre securizarea rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și-a informat sâmbătă omologul saudit, prințul Faisal bin Farhan, cu privire la înțelegerea dintre Iran și Oman referitoare la rutele maritime sigure din Strâmtoarea Ormuz, potrivit Ministerului iranian de Externe.

Discuțiile cu Arabia Saudită au loc în contextul în care conflictul din regiune a afectat și securitatea regatului. Rebelii houthi aliați cu Iranul au lansat atacuri asupra unor obiective saudite, inclusiv asupra unor orașe, infrastructuri energetice și rutelor maritime.

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