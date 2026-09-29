Trump a propus Iranului relaxarea sancțiunilor în schimbul unor concesii privind programul nuclear

Președintele american Donald Trump este dispus să relaxeze sancțiunile impuse Iranului și să deblocheze fonduri iraniene înghețate, în schimbul unor măsuri concrete privind programul nuclear, relatează Axios. Propunerea deschide calea către un posibil progres diplomatic, deși pozițiile celor două părți rămân departe una de alta în chestiunile esențiale.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Oferta apare în momentul în care mediatori din Qatar și Pakistan încearcă, în această săptămână, să obțină un acord între cele două țări, aflate în stare de război. Iranul vrea să concentreze negocierile pe strâmtoarea Ormuz și pe blocada navală americană, în timp ce administrația Trump cere Teheranului concesii nucleare. Noua propunere americană lasă totuși loc unei posibile descoperiri diplomatice, după ce Trump a respins ultimul plan iranian.

Luni, mediatorii s-au întâlnit la New York cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și au discutat o propunere a Qatarului, la care părțile au lucrat în ultimele zile. Reprezentanți ai Qatarului ar urma să poarte discuții marți, și cu oficiali din administrația Trump, pentru a încerca să deblocheze negocierile.

Un oficial american familiarizat cu discuțiile le-a descris drept „pozitive și constructive”. Potrivit lui, Iranul a lăsat să se înțeleagă că este dispus să dea dovadă de flexibilitate în chestiunile nucleare. Între părți persistă însă divergențe, iar un acord nu este posibil fără rezolvarea dosarului nuclear.

„Părțile au încă păreri diferite despre calendarul îndeplinirii angajamentelor și despre cine face primul pas. Traficul prin strâmtoarea Ormuz continuă să crească, iar blocada și sancțiunile înrăutățesc poziția Iranului. Poziția SUA devine mai puternică cu fiecare zi, iar președintele Trump rămâne răbdător și pe deplin hotărât ca Iranul să nu aibă niciodată arme nucleare”, a spus oficialul.

Neîncredere la Washington

Partea americană privește cu scepticism promisiunile Teheranului. Casa Albă acuză Iranul că a încălcat un memorandum de înțelegere anterior, prin atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz, în iulie.

„De data aceasta, SUA au nevoie de garanții că Iranul este serios și nu încearcă doar să iasă din situația dificilă în care se află”, a adăugat oficialul.

Ce a precedat propunerea

Înainte de oferta actuală a Washingtonului, Trump a respins un plan de pace al Teheranului privind strâmtoarea Ormuz și încetarea ostilităților. Iranul propunea redeschiderea strâmtorii și oprirea luptelor timp de șapte zile, în schimbul ridicării blocadei porturilor, deblocării activelor și anulării sancțiunilor petroliere. Ministrul de Externe Abbas Araghchi spunea atunci că diplomația rămâne singura cale de ieșire din conflict, iar mediatorii nu comunicaseră încă oficial Teheranului refuzul definitiv al SUA.