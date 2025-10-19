search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Israel a atacat Gaza, acuzând Hamas de „încălcarea încetării focului”: 11 morți. Armistițiul de o săptămână, pus sub semnul întrebării

Război în Israel
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata israeliană a lansat duminică atacuri aeriene în sudul Fâșiei Gaza, după ce armata a acuzat Hamas că i-ar fi atacat soldații, cele două părți acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului mediat de Statele Unite. Incidentul a provocat până acum 11 victime în enclavă și adâncește incertitudinea privind stabilitatea acordului de pace.

Armata israeliană a lansat noi atacuri asupra Fâșiei Gaza FOTO: EPA EFE
Armata israeliană a lansat noi atacuri asupra Fâșiei Gaza FOTO: EPA EFE

Autoritățile din Gaza au raportat până în prezent 11 victime în urma atacurilor armatei israeliene desfășurate în cursul zilei în localitățile Zawayda, Nuseirat (centru) și Jabaliya (nord). Potrivit Reuters, atacurile au urmat după ce Hamas a încălcat armistițiul în trei incidente armate în Rafah, inclusiv prin focuri antitanc și lunetiste.

Israel redenumește campania militară

Armata israeliană a precizat că, duminică dimineață, „teroriștii au lansat o rachetă antitanc și au tras cu arme de foc asupra trupelor care operau în zona Rafah din sudul Gazei pentru a destructura infrastructura teroristă, în conformitate cu acordul de încetare a focului”. Potrivit IDF, atacurile au fost lansate „pentru a elimina amenințarea și a distruge tunelurile și structurile militare utilizate pentru activități teroriste”.

Forțele israeliene au calificat acțiunile drept „o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului” și au anunțat că vor răspunde cu fermitate.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Israel Katz și secretarul militar au părăsit ședința săptămânală a cabinetului pentru o evaluare urgentă a situației de securitate. În cadrul ședinței, guvernul a aprobat redenumirea campaniei militare în „Războiul Renașterii”. Netanyahu a subliniat că Israelul va riposta cu forță la atacurile Hamas asupra forțelor sale.

Hamas, la rândul său, a declarat că „nu a avut niciun rol” în ciocnirile din Rafah și că rămâne „angajat în încetarea focului”.

Reguli stricte de angajare pentru trupele israeliene

De la începutul armistițiului, trupele IDF aflate în zonele tampon au respectat reguli stricte: pot deschide focul doar pentru a alunga suspecții sau pentru lovituri precise asupra teroriștilor înarmați care reprezintă o amenințare imediată. În toate celelalte situații, inclusiv când militanții Hamas sunt observați de la distanță cu drone sau avioane, focul este interzis.

În ciuda acestor restricții, oficialii din securitate spun că aproximativ 7.000 de membri Hamas s-au redislocat în toată Fâșia Gaza, reafirmându-și controlul asupra cartierelor și orașelor pe măsură ce civilii se întorc după retragerea parțială a Israelului. Până în prezent, nu există planuri pentru reluarea operațiunilor terestre la scară largă.

Acuzații reciproce

Un oficial militar israelian a declarat că Hamas a efectuat mai multe atacuri asupra forţelor israeliene din interiorul Gazei, inclusiv un atac cu lansator de rachete antitanc și un atac de lunetist împotriva soldaților israelieni. Ambele incidente au avut loc într-o zonă aflată sub control israelian... Este o încălcare gravă a armistițiului”.

La rândul său, Izzat al-Risheq, reprezentant de rang înalt al Hamas, a afirmat că mișcarea „rămâne angajată față de acordul de încetare a focului” și a acuzat Israelul că încalcă în mod repetat înțelegerea.

Biroul de presă al guvernului din Gaza a anunțat că, până sâmbătă, Israelul ar fi comis 47 de încălcări ale armistițiului, soldate cu 38 de morți și 143 de răniți.

Obstacole în calea păcii

Atacurile de duminică reprezintă cel mai serios test al armistițiului de la intrarea sa în vigoare, pe 11 octombrie. Disputa privind returnarea corpurilor ostaticilor decedați continuă: Israelul cere predarea celor 28 de corpuri, dintre care Hamas a returnat până acum 12, iar restul se află sub dărâmături, necesitând timp și echipamente speciale pentru recuperare.

Acordul de pace propus de președintele american Donald Trump rămâne blocat de obstacole majore, inclusiv dezarmarea Hamas, guvernarea Gazei, crearea unei posibile forțe internaționale de stabilizare și pașii către un stat palestinian. Ambasada SUA la Ierusalim nu a comentat incidentul.

