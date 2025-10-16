search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Trump spune că Israel va relua luptele în Gaza dacă el va da ordinul. „M-am certat cu Bibi”

0
0
Publicat:

Donald Trump a afirmat miercuri că va lua în considerare acordarea către prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a permisiunii de a relua acțiunile militare în Gaza dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului. Președintele american a declarat pentru CNN că forțele israeliene ar putea reveni pe străzi „imediat ce voi da ordinul”.

Trump a avertizat anterior că Hamas trebuie să se dezarmeze. FOTO: EPA-EFE
Trump a avertizat anterior că Hamas trebuie să se dezarmeze. FOTO: EPA-EFE

„Situația cu Hamas va fi rezolvată rapid”, a declarat președintele într-o scurtă convorbire telefonică.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Israelul acuză Hamas că nu respectă acordul de predare a ostaticilor, vii sau morți, ca parte a unui acord pentru încetarea luptelor în Gaza. 

Punctul 4 din planul de pace în 20 de puncte al lui Trump prevedea că „în termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii, vii și morți, vor fi returnați”. Până miercuri dimineață, toți cei 20 de ostatici israelieni în viață fuseseră returnați în Israel. Hamas a predat și cadavrele a opt persoane, iar armata israeliană a declarat că unul dintre ele nu aparține unui ostatic israelian.

Președintele american a subliniat că salvarea ostaticilor în viață era importantă în sine.  Ulterior conversației de marți a lui Trump cu CNN, doi consilieri americani de rang înalt au declarat că SUA nu consideră că Hamas încalcă angajamentele asumate în acordul de încetare a focului prin faptul că nu a predat rămășițele foștilor ostatici.

Potrivit acestora, SUA au primit asigurări din partea grupului – prin intermediul unor mediatori terți – că vor face tot posibilul pentru a localiza și returna rămășițele celorlalți ostatici.

Ulterior eliberării ostaticilor, au izbucnit ciocniri violente între Hamas și grupurile rivale, inclusiv un incident care au culminat cu o aparentă execuție publică.

Donald Trump a avertizat anterior că Hamas trebuie să se dezarmeze sau „noi îi vom dezarma”. 

Președintele SUA a declarat pentru CNN că, în acest moment, Hamas „intră și elimină bandele, bandele violente”.

Trump a fost întrebat dacă este posibil ca Hamas să execute palestinieni nevinovați.

„Cercetez această chestiune. Vom afla adevărul. Ar putea fi vorba de bande și altele”, a răspuns el.

Punctul 6 din planul de pace președintelui prevede că „odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic și să predea armele vor beneficia de amnistie. Membrii Hamas care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de trecere sigură către țările gazdă”.

„Israelul se va întoarce pe străzile acelea imediat ce voi da ordinul„

 CNN l-a întrebat pe Trump  și ce se va întâmplă dacă Hamas refuză să se dezarmeze.

„Mă gândesc la asta. Israelul se va întoarce pe străzile acelea imediat ce voi da ordinul. Dacă Israelul ar putea intra și i-ar bate măr, ar face-o”, a răspuns președintele.

Președintele a adăugat:

„A trebuit să-i opresc. M-am certat cu Bibi.”

Președintele s-a arătat optimist în privința perspectivelor pe termen lung pentru pace, în special având în vedere sprijinul puternic al altor țări din regiune.

„Cincizeci și nouă de țări fac parte din acest acord”, a spus el despre acordul de încetare a focului, referindu-se aparent la țările care au participat la o ceremonie în Egipt pentru a semna un document cu principii la nivel înalt intitulat „Acordul de pace Trump” sau care au exprimat declarații de sprijin.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Acum totul se întâmplă. Vor să facă parte din Acordurile Abraham. Acum că Iranul nu mai este o problemă.”

SUA

