Hamas a anunțat numele celor 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberați

Gruparea Hamas a anunţat numele celor 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberaţi luni, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul.

Lista îi include pe cei 20 de ostatici ale căror nume fuseseră deja transmise Israelului în cadrul negocierilor, scrie News.ro, citând The Guardian şi BBC.

În listă nu sunt însă incluse numele soldatului răpit Tamir Nimrodi şi nici al cetăţeanului nepalez Bipin Joshi.

Cei 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberați luni sunt: Bar Avraham Kuperstein, Aviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Konio, Eitan Horn, Matan Angrist, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavsky, Ariel Konio.

Trump va vizita luni Ierusalimul

Amintim că președintele SUA va vizita Ierusalimul luni pentru a ține un discurs în Knesset și pentru a se întâlni cu familiile ostaticilor, potrivit The Telegraph.

În timp ce călătorea în Israel înainte de așteptata eliberare a ostaticilor deținuți de Hamas, Donald Trump a declarat că războiul din Gaza s-a încheiat.

Liderul american a spus că oamenii sunt „obosiți" de conflict și că el crede că o încetare a focului va avea loc după schimbul de ostatici și prizonieri luni dimineață.

Președintele a adăugat că reconstrucția Fâșiei Gaza va începe „imediat" și că va începe cu îndepărtarea structurilor de pe „locul demolării".

„Au trecut secole [de lupte]... nu doar recent. Cred că oamenii s-au săturat de asta. Da, încetarea focului va rezista", a spus Trump la bordul Air Force One duminică seara.