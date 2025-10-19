SUA acuză Hamas că pregătea atacuri împotriva civililor din Gaza. Răspunsul mișcării

Departamentul de Stat al SUA susține că deține „informații credibile” potrivit cărora Hamas ar fi planificat un atac împotriva civililor din Fâșia Gaza, ceea ce ar încălca armistițiul cu Israelul. Hamas respinge însă aceste acuzații, calificându-le drept „false” și negând orice intenție de a încălca acordul de încetare a focului.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, informațiile primite indică faptul că Hamas pregătea un atac planificat împotriva populației civile din Gaza. „Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate graţie eforturilor de mediere”, se arată în comunicat.

Instituția americană avertizează că, „dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului”. Comunicatul nu precizează însă ce măsuri ar urma să fie aplicate.

Mișcarea palestiniană a respins duminică declarația Departamentului de Stat. Gruparea a calificat acuzațiile drept „false” și a afirmat că nu există nicio intenție de a încălca termenii armistițiului, transmite Reuters.

Reacții și amenințări

Președinte american Donald Trump a reacționat dur, amenințând cu represalii după execuțiile civile difuzate în această săptămână. „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opţiune decât să mergem să-i ucidem”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Stadiul acordului de încetare a focului

Hamas și Israelul au convenit un acord în etape prin care Israelul urma să oprească ofensivele în Gaza în schimbul eliberării ostaticilor capturați după atacul din 7 octombrie 2023. Prima fază a acordului, eliberarea ostaticilor în viață și returnarea rămășițelor celor decedați, este în curs de implementare.

Un oficial de rang înalt din cadrul Hamas a declarat că gruparea intenționează să păstreze controlul asupra securității din Gaza pe o perioadă interimară, adăugând că „nu poate promite că Hamas va depune armele”. Această poziție reflectă dificultățile cu care se confruntă eforturile internaționale de a pune capăt războiului.

Represalii și execuții sumare

Pe fondul tensiunilor, mișcarea palestiniană a consolidat controlul în Fâșie printr-o serie de represalii și execuții ale persoanelor suspectate de colaborare cu Israelul. Hamas a difuzat un videoclip care arată execuţii sumare ale presupuşilor „colaboratori” în plină stradă în oraşul Gaza, ceea ce a provocat îngrijorare internațională în contextul respectării drepturilor civile și al securității civile din regiune.