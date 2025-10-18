search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

SUA au arestat un imigrant din Gaza care ar fi luat parte la atacul Hamas asupra Israelului

0
0
Publicat:

Un bărbat despre care se crede că a luat parte la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a fost reținut în SUA, unde ar fi intrat ilegal, relatează Free Bacon.

image

Procurorii federali l-au acuzat pe Mahmoud Amin Ya'Qub al-Muhtadi, în vârstă de 33 de ani, de fraudă cu viză și sprijin pentru o organizație teroristă străină, conform unei plângeri penale făcute publice vineri, potrivit căreia acesta a luat parte la masacrul a peste 1.200 de israelieni de către Hamas. Al-Muhtadi este deținut în prezent într-o închisoare din Louisiana.

Al-Muhtadi, cunoscut și drept Abu Ala, ar fi fost agent în aripa militară a Frontului Democrat pentru Eliberarea Palestinei (DFLP), o organizație teroristă din Fâșia Gaza, ai cărei membri au luat cu asalt Israelul pe 7 octombrie. Aflând despre incursiunea transfrontalieră a Hamas,  Al-Muhtadi s-ar fi „s-a înarmat, i-a alertat pe alții și a trecut granița în Israel cu intenția de a sprijini atacul terorist al Hamas”, conform plângerii penale, care se bazează pe mărturia unui agent FBI.

Anchetatorii federali au stabilit că al-Muhtadi era prezent în kibuțul Kfar Aza, „locația unui masacru oribil comis de Hamas și susținătorii săi”, au arătat datele de geolocalizare extrase de pe telefonul său mobil. Serviciile de securitate israeliene au furnizat informații suplimentare despre legăturile teroriste ale lui al-Muhtadi, se arată în plângere.

La scurt timp după ce Hamas a pătruns pe teritoriul israelian, al-Muhtadi a acționat pentru a coordona „un grup de luptători înarmați care să i se alăture în Israel pentru a participa la atacul Hamas”, se arată în plângere. La aproximativ trei ore după ce primul val de luptători a trecut granița în Israel, al-Muhtadi a ajuns lângă Kfar Aza.

Hamas și locuitorii din Gaza au ucis peste 60 de civili în acel kibuț, inclusiv cel puțin 4 americani, și au răpit alți 19.

Cum a intrat în SUA

Pe 26 iunie 2024, la mai puțin de un an după 7 octombrie, o persoană pe nume „Mahmoud Almuhtadi” a depus o cerere de viză de imigrant la Departamentul de Stat al administrației Biden. El a jurat în document că nu este membru al unei organizații militante și „nu are de gând să se implice în activități teroriste în timp ce se afla în Statele Unite”.

Pe 12 septembrie, al-Muhtadi a intrat în Statele Unite pe Aeroportul Internațional Dallas Fort Worth, fiind fotografiat la sosire. În săptămânile și lunile următoare, al-Muhtadi ar fi trimis mesaje aliaților săi teroriști din străinătate și chiar a postat fotografii cu el purtând o eșarfă palestinană în timp ce încărca un pistol de calibrul 9 milimetri.

image

Israelul a alertat autoritățile americane în luna mai a acestui an că al-Muhtadi „era un agent DFLP și membru al aripii militare a DFLP”, care a participat la atacurile din 7 octombrie. O verificare ulterioară a conturilor sale de socializare și de e-mail a dezvăluit „dovezi ample ale afilierii lui al-Muhtadi” la Brigăzile Naționale de Rezistență ale DFLP, conform plângerii.

Fotografiile furnizate de FBI îl arată pe al-Muhtadi și alți agenți teroriști în uniformă militară de antrenament cu arme de foc fabricate în Rusia. Mesajele de pe rețelele de socializare datând din 2019 indică faptul că al-Muhtadi a jurat credință Brigăzilor Naționale de Rezistență.

În momentul arestării sale, al-Muhtadi locuia în Lafayette, Louisiana, și lucra la un restaurant, unde era supravegheat de FBI.

Procurorul general Pam Bondi a declarat într-un comunicat că Departamentul de Justiție este hotărât să aplice pedepse dure pentru persoane acuzate de terorism precum al-Muhtadi.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
digi24.ro
image
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
stirileprotv.ro
image
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
gandul.ro
image
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
mediafax.ro
image
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
playtech.ro
image
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Cât a ajuns să coste un detector de gaze. Prețul plătit de români pentru evitarea unor tragedii
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc friptură”. Recomandările nutriționiștilor pentru vârstnici: „Carne de curcan și pește”
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Victoria's Secret 2025 foto Profimedia jpg
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze