SUA au arestat un imigrant din Gaza care ar fi luat parte la atacul Hamas asupra Israelului

Un bărbat despre care se crede că a luat parte la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a fost reținut în SUA, unde ar fi intrat ilegal, relatează Free Bacon.

Procurorii federali l-au acuzat pe Mahmoud Amin Ya'Qub al-Muhtadi, în vârstă de 33 de ani, de fraudă cu viză și sprijin pentru o organizație teroristă străină, conform unei plângeri penale făcute publice vineri, potrivit căreia acesta a luat parte la masacrul a peste 1.200 de israelieni de către Hamas. Al-Muhtadi este deținut în prezent într-o închisoare din Louisiana.

Al-Muhtadi, cunoscut și drept Abu Ala, ar fi fost agent în aripa militară a Frontului Democrat pentru Eliberarea Palestinei (DFLP), o organizație teroristă din Fâșia Gaza, ai cărei membri au luat cu asalt Israelul pe 7 octombrie. Aflând despre incursiunea transfrontalieră a Hamas, Al-Muhtadi s-ar fi „s-a înarmat, i-a alertat pe alții și a trecut granița în Israel cu intenția de a sprijini atacul terorist al Hamas”, conform plângerii penale, care se bazează pe mărturia unui agent FBI.

Anchetatorii federali au stabilit că al-Muhtadi era prezent în kibuțul Kfar Aza, „locația unui masacru oribil comis de Hamas și susținătorii săi”, au arătat datele de geolocalizare extrase de pe telefonul său mobil. Serviciile de securitate israeliene au furnizat informații suplimentare despre legăturile teroriste ale lui al-Muhtadi, se arată în plângere.

La scurt timp după ce Hamas a pătruns pe teritoriul israelian, al-Muhtadi a acționat pentru a coordona „un grup de luptători înarmați care să i se alăture în Israel pentru a participa la atacul Hamas”, se arată în plângere. La aproximativ trei ore după ce primul val de luptători a trecut granița în Israel, al-Muhtadi a ajuns lângă Kfar Aza.

Hamas și locuitorii din Gaza au ucis peste 60 de civili în acel kibuț, inclusiv cel puțin 4 americani, și au răpit alți 19.

Cum a intrat în SUA

Pe 26 iunie 2024, la mai puțin de un an după 7 octombrie, o persoană pe nume „Mahmoud Almuhtadi” a depus o cerere de viză de imigrant la Departamentul de Stat al administrației Biden. El a jurat în document că nu este membru al unei organizații militante și „nu are de gând să se implice în activități teroriste în timp ce se afla în Statele Unite”.

Pe 12 septembrie, al-Muhtadi a intrat în Statele Unite pe Aeroportul Internațional Dallas Fort Worth, fiind fotografiat la sosire. În săptămânile și lunile următoare, al-Muhtadi ar fi trimis mesaje aliaților săi teroriști din străinătate și chiar a postat fotografii cu el purtând o eșarfă palestinană în timp ce încărca un pistol de calibrul 9 milimetri.

Israelul a alertat autoritățile americane în luna mai a acestui an că al-Muhtadi „era un agent DFLP și membru al aripii militare a DFLP”, care a participat la atacurile din 7 octombrie. O verificare ulterioară a conturilor sale de socializare și de e-mail a dezvăluit „dovezi ample ale afilierii lui al-Muhtadi” la Brigăzile Naționale de Rezistență ale DFLP, conform plângerii.

Fotografiile furnizate de FBI îl arată pe al-Muhtadi și alți agenți teroriști în uniformă militară de antrenament cu arme de foc fabricate în Rusia. Mesajele de pe rețelele de socializare datând din 2019 indică faptul că al-Muhtadi a jurat credință Brigăzilor Naționale de Rezistență.

În momentul arestării sale, al-Muhtadi locuia în Lafayette, Louisiana, și lucra la un restaurant, unde era supravegheat de FBI.

Procurorul general Pam Bondi a declarat într-un comunicat că Departamentul de Justiție este hotărât să aplice pedepse dure pentru persoane acuzate de terorism precum al-Muhtadi.