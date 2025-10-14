Armata israeliană a deschis focul asupra unor palestinieni care s-au apropiat de „linia galbenă” din Gaza

Armata israeliană a anunțat marți că a deschis focul asupra unor palestinieni marți care s-au apropiat de linia dincolo de care s-au retras forțele israeliene în nordul Fâșiei Gaza, în urma acordului de încetare a focului.

Într-o declaraţie pe Telegram, purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) a precizat că „au fost identificaţi mai mulţi suspecţi care au trecut Linia Galbenă şi s-au apropiat de forţele IDF care operează în nordul Fâşiei Gaza, ceea ce constituie o încălcare a acordului”.

„S-au făcut încercări de a respinge suspecţii. Nu au răspuns, continuând să vină în apropierea forţele noastre, iar acestea au tras pentru a elimina ameninţarea”, se arată în comunicat.

Un purtător de cuvânt al Hamas a calificat focurile de armă drept „o încălcare a acordului de încetare a focului”.

Agenţia de ştiri palestiniană Wafa a transmis că patru persoane au fost ucise de forţele israeliene în cartierul Shejaiya din estul Fâșiei Gazei.

Aceasta citează o sursă medicală potrivit căreia că acestea au fost ucise „după ce dronele israeliene au tras asupra locuitorilor care îşi inspectau casele”.

Autoritatea sanitară locală din Gaza a declarat că armata israeliană a ucis șase palestinieni în două incidente separate pe teritoriul enclavei, marți.

Gruparea a eliberat luni toți cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață și a predat rămășițele doar a patru ostatici decedați, deși acordul de încetare a focului prevedea ca toate cadavrele să fie înapoiate Israelului în aceeași zi.