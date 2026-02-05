search
De la rachete la soia: ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump, într-un moment delicat pentru relațiile SUA-China

0
0
Publicat:

Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, au avut în această săptămână o convorbire telefonică în care au abordat dosare sensibile precum Taiwanul, relațiile economice bilaterale și principalele tensiuni geopolitice. Dialogul a avut loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre Beijing și Washington și a fost urmat de mesaje ferme din ambele tabere.

Xi Jinping și Donald Trump au avut o convorbire telefonică FOTO: EPA
Xi Jinping și Donald Trump au avut o convorbire telefonică FOTO: EPA

Președintele chinez a descris Taiwanul drept „cea mai importantă problemă” în relația dintre China și Statele Unite, în cadrul convorbirii cu omologul său american, potrivit BBC. Xi Jinping i-a cerut lui Donald Trump să fie „prudent” în privința furnizării de arme către insulă, subliniind, în același timp, că acordă „o mare importanță” relațiilor cu Washingtonul și că speră ca cele două părți să găsească soluții pentru a-și gestiona diferențele.

De cealaltă parte, Donald Trump a descris discuția de miercuri drept „excelentă”, precizând că a fost „lungă și aprofundată”.

Convorbirea vine după o serie de vizite ale liderilor occidentali în China, din ultimele luni, inclusiv a premierului britanic Sir Keir Starmer, menite să relanseze relațiile cu a doua cea mai mare economie a lumii.

De la Taiwan la soia: temele sensibile ale convorbirii

Donald Trump a anunțat că urmează să viziteze China în aprilie, o deplasare pe care a spus că o așteaptă „cu mare interes”. El a mai afirmat că Beijingul ia în calcul achiziționarea a 20 de milioane de tone de soia din Statele Unite, față de cele 12 milioane de tone cumpărate în prezent.

Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi sunt extrem de bune și amândoi realizăm cât de important este să le menținem astfel”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

Pe lângă Taiwan și comerțul cu soia, cei doi lideri au discutat despre războiul Rusiei din Ucraina, situația din Iran, precum și despre achizițiile Chinei de petrol și gaze din SUA, a precizat președintele american.

Avertismentul Beijingului privind Taiwanul

În privința Taiwanului, Xi Jinping a reiterat poziția oficială a Chinei, afirmând că insula autoadministrată este „teritoriu chinez” și că Beijingul „trebuie să apere suveranitatea și integritatea sa teritorială”.

Citește și: De ce are nevoie Trump de metale din pământuri rare și ce legătură au Ucraina și Groenlanda cu acestea

Statele Unite trebuie să trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”, a avertizat liderul chinez.

China și-a exprimat de mult timp intenția de a se „reunifica” cu Taiwanul și nu a exclus folosirea forței pentru atingerea acestui obiectiv. Deși SUA au relații diplomatice oficiale cu Beijingul, nu cu Taipeiul, ele rămân un aliat important al Taiwanului și principalul său furnizor de armament, menținând de decenii un echilibru diplomatic fragil.

În decembrie, administrația Trump a anunțat o vânzare majoră de arme către Taiwan, în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari. Pachetul a inclus lansatoare de rachete avansate, obuziere autopropulsate și mai multe tipuri de rachete. Beijingul a reacționat dur la acel moment, afirmând că această „încercare de a sprijini independența Taiwanului” va „accelera evoluția către o situație periculoasă și violentă în Strâmtoarea Taiwan”.

Așa cum Statele Unite au propriile îngrijorări, și China are preocupările sale”, i-a spus Xi lui Trump. „Dacă ambele părți acționează în aceeași direcție, în spiritul egalității, respectului și beneficiului reciproc, putem găsi cu siguranță modalități de a aborda preocupările fiecăruia”.

Joi, liderul Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat jurnaliștilor că relațiile cu Statele Unite rămân „extrem de solide” și că „toate proiectele de cooperare în curs continuă”.

China cere revenirea la dialog

Xi Jinping și Donald Trump au mai discutat în noiembrie, când președintele chinez l-a invitat pe liderul american să viziteze China. Relațiile bilaterale s-au îmbunătățit treptat în ultimele luni, după războiul tarifar de anul trecut și disputele legate de cipuri și minerale rare.

Cu câteva ore înainte de convorbirea cu Trump, Xi a avut o întâlnire virtuală cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia cei doi au salutat consolidarea relațiilor dintre Beijing și Moscova. Presa rusă susține că Putin a acceptat invitația lui Xi de a vizita China în prima jumătate a anului.

Apelurile lui Xi cu cei doi lideri au fost prezentate de presa de stat chineză drept un semnal clar că Beijingul va continua să acționeze ca o putere mondială responsabilă. Un editorial din China Daily a subliniat că aceste convorbiri arată că China va „continua să acționeze ca o forță de stabilizare” într-o perioadă în care „confruntarea și unilateralismul sunt în creștere”.

Beijingul își asumă activ responsabilitatea, lucrând împreună cu actorii principali pentru a contribui la pacea și stabilitatea mondială printr-o diplomație responsabilă a marilor puteri”, se mai arată în editorial. „Procedând astfel, China le arată celorlalți actori importanți de pe scena mondială importanța revenirii la dialog și coordonare”.

