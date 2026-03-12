Când și unde pot veni fanii Holograf să-și ia rămas bun de la Iulian Mugurel Vrabete. „Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit”

Trupa Holograf a anunțat când și unde pot veni fanii să-și ia rămas bun de la basistul Iulian Mugurel Vrabete, care s-a stins din viață joi, 12 martie. De asemenea, membrii trupei au precizat că spectacolele programate luna aceasta se vor desfășura așa cum au fost anunțate.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, a anunțat Holograf pe Facebook.

Trupa Holograf anunță că cei care doresc să își ia rămas bun de la Iulian Mugurel Vrabete pot veni vineri, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus trupul neînsuflețit al artistului.

Accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii, din Strada Valter Mărăcineanu.

De asemenea, fanii își pot lua rămas bun sâmbătă dimineață, între orele 09:00 și 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

„Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, mai transmite trupa.

Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, în urma unei boli incurabile. Născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova, Mugurel Vrabete a urmat cursurile Facultății de Arhitectură, însă pasiunea pentru muzică l-a adus rapid în lumea rockului.

În timpul studenției a înființat formația Basorelief la Club A, un proiect de jazz-rock progresiv. După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, înainte de a se stabili în București.

În 1987 s-a alăturat trupei Holograf, devenind basistul formației și rămânând unul dintre membrii săi constanți timp de aproape patru decenii. De-a lungul anilor a fost compozitor și textier pentru numeroase piese ale grupului.