Copilăria în era digitală. Cum influențează ecranele dezvoltarea celor mici și relația cu părinții

Publicat:

Copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, iar specialiștii avertizează că acest obicei poate influența modul în care cei mici învață, dorm și interacționează cu lumea din jur. Întrebarea nu mai este dacă tehnologia îi schimbă, ci cât de mult și ce pot face părinții pentru a limita efectele negative.

copil pe telefon
Sursă foto: Shutterstock

Impactul tehnologiei asupra copiilor depinde în principal de doi factori: un mediu de creștere digitalizat și ore întregi petrecute zilnic în fața dispozitivelor, adesea fără nicio limită sau supraveghere. În ultimii ani, comunitatea medicală internațională a elaborat recomandări clare pentru a reduce efectele negative ale utilizării excesive a ecranelor asupra dezvoltării copiilor, potrivit unui material publicat în The Inquisitive Mind.

Generația „ecranelor”

Trăim vremuri în care aproximativ 68% din populația globului deține un telefon mobil. Tehnologia a schimbat nu doar felul în care comunicăm, ci și felul în care cresc copiii. Cei născuți și crescuți în contact permanent cu dispozitivele digitale sunt cunoscuți drept „nativi digitali" - o generație pentru care ecranul nu e o noutate, ci un dat.

La ora actuală există două generații de nativi digitali: Generația Z, formată din cei născuți de la mijlocul anilor ’90 până la începutul anilor 2010, și Generația Alpha, adică cei născuți după 2010. 

După 2007, odată cu lansarea primului iPhone de către Apple, dispozitivele digitale s-au răspândit rapid în aproape fiecare gospodărie, iar copiii care cresc în contact permanent cu aceste tehnologii sunt adesea numiți „generația touchscreen” sau „generația ecranelor”. Spre deosebire de generațiile anterioare, pentru ei tehnologia nu a apărut la un moment dat în viață, ci a fost prezentă încă de la început, după cum se arată în același material.

Copiii și telefoanele mobile

Așadar, interacțiunea copiilor cu tehnologia începe din ce în ce mai devreme. De exemplu, în Italia, aproximativ 80% dintre copiii de 3-5 ani știu deja să folosească smartphone-ul părinților. Pandemia a grăbit lucrurile: dacă înainte de lockdown-uri doar 9% dintre copiii de 1-5 ani aveau propriul telefon, după pandemie procentul a depășit 14%. Dintre copiii de 6-10 ani, mai mult de jumătate dețin deja un dispozitiv personal.

În multe cazuri, telefonul ajunge să fie folosit de părinți pentru a-i ține pe copii ocupați sau a-i calma. Specialiștii îl numesc „bona digitală", un fel de suzetă emoțională, mereu la îndemână, după cum arată sursa citată.

Cum influențează ecranele dezvoltarea copiilor

Studii recente arată că expunerea timpurie la ecrane poate influența dezvoltarea copiilor în mai multe direcții: învățarea, capacitatea de concentrare, somnul, sănătatea fizică și relațiile sociale.

Învățarea și atenția. Utilizarea frecventă a ecranelor poate reduce capacitatea de concentrare și performanța cognitivă la copiii mici. Totuși, în anumite condiții, tehnologia poate avea și efecte pozitive.

De exemplu, videoclipurile educaționale și aplicațiile interactive pot sprijini învățarea limbajului, dar doar atunci când sunt utilizate împreună cu un părinte, care poate explica și contextualiza informația.

De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

Dezvoltarea creierului. Chiar și televizorul lăsat pornit în fundal poate influența dezvoltarea neurologică a copiilor. Acesta poate afecta atenția celor mici, calitatea interacțiunii cu părinții și modul în care copiii dezvoltă relații sociale.

Creierul copiilor este extrem de plastic, ceea ce înseamnă că experiențele din mediul înconjurător pot influența structura și funcționarea acestuia.

Probleme de sănătate

Utilizarea îndelungată a dispozitivelor digitale poate avea efecte și asupra sănătății. Orele petrecute în fața ecranelor sunt asociate cu un stil de viață mai sedentar, creștere în greutate, dureri de cap și disconfort în zona gâtului și a umerilor. În același timp, unele studii indică legături între utilizarea excesivă a ecranelor și apariția unor probleme de comportament, precum anxietatea sau agresivitatea.

Somnul poate avea și el de suferit. Lumina emisă de ecrane și conținutul stimulativ pot perturba ritmul natural al somnului, iar copiii care petrec mai mult de două ore pe zi în fața dispozitivelor adorm mai greu. De asemenea, prezența unui televizor în dormitor este asociată cu o calitate mai scăzută a somnului și cu coșmaruri mai frecvente.

Utilizarea prelungită a smartphone-urilor și tabletelor poate afecta și vederea. Printre efectele frecvente se numără uscăciunea ochilor, oboseala oculară, iritațiile și dificultățile de focalizare. În unele situații, medicii au observat și apariția unor forme de strabism asociate cu utilizarea excesivă a ecranelor.

Cum afectează tehnologia relația dintre părinți și copii

Un studiu realizat pe copii cu vârste cuprinse între 7 și 23 de luni arată că atunci când mama folosește frecvent telefonul în timpul interacțiunilor cu copilul, comunicarea dintre ei devine mai puțin eficientă, iar cel mic poate întâmpina mai multe dificultăți în reglarea emoțiilor. În timp, aceste efecte pot influența dezvoltarea limbajului și a abilităților sociale.

Academia Americană de Pediatrie, Organizația Mondială a Sănătății și Societatea Italiană de Pediatrie recomandă câteva limite clare privind utilizarea ecranelor. Pentru copiii sub 2 ani, acestea ar trebui complet evitate. Între 2 și 5 ani, timpul petrecut în fața ecranelor nu ar trebui să depășească o oră pe zi, iar între 5 și 8 ani, cel mult două ore.

Dincolo de durata utilizării, contează și modul în care sunt folosite dispozitivele. Specialiștii recomandă evitarea ecranelor în timpul meselor sau înainte de culcare și subliniază că acestea nu ar trebui să devină un instrument de calmare a copiilor.

Cum ajungi la concentrarea maximă fără efort

Mai puțin timp pentru joacă

Unul dintre efectele utilizării excesive a tehnologiei este reducerea timpului petrecut în activități esențiale pentru dezvoltarea copilului, precum joaca liberă, explorarea mediului sau interacțiunea directă cu alți copii.

Jocul simbolic (cel în care copiii își folosesc imaginația pentru a transforma obiectele în altceva) are un rol important în dezvoltarea cognitivă.

În prezent, însă, mulți copii petrec mai mult timp în fața ecranelor decât în activități de joacă în aer liber. Specialiștii atrag atenția că dezvoltarea sănătoasă a copiilor depinde de un echilibru între experiențele digitale și cele din viața de zi cu zi.

Tehnologia poate fi un instrument util, dar nu ar trebui să înlocuiască interacțiunile sociale, jocul și explorarea mediului înconjurător.

