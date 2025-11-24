Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping pentru o vizită în China. Când se întâlnesc cei doi lideri

Președintele Donald Trump a anunțat luni, 24 noiembrie, că a acceptat invitația omologului său chinez, Xi Jinping, de a veni în vizită în Beijing.

Vizita președintelui SUA ar urma să aibă loc în aprilie 2026, potrivit Axios.

Ambii lideri au interesul de a menține un echilibru în relație după acordul temporar în domeniul comerțului de luna trecută.

Însă, odată cu intensificarea retoricii lui Xi privind recucerirea Taiwanului, și cu disputele comerciale în domenii precum exporturile de minerale și cipuri care încă nu sunt pe deplin rezolvate, întâlnirea celor doi cei mai puternici lideri ai lumii implică întotdeauna riscuri și mize ridicate.

Pe 17 noiembrie, Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, şi-a exprimat „speranţa” ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de minerale rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile.

„Încă nu am finalizat acordul”, dar „sperăm să facem acest lucru până la Ziua Recunoştinţei", adică pe 27 noiembrie, a declarat secretarul american pentru Fox News.

Scott Bessent s-a arătat „încrezător” că „China îşi va respecta angajamentele”. În caz contrar, a subliniat el, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta.

Președintele american Donald Trump şi omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit la sfârșitul lunii octombrie pentru a atenua conflictul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.