Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump consideră „foarte periculoasă" apropierea Regatului Unit de China. Ce avertisment are cu privire la alianțele economice cu Beijingul

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte periculoasă” dorința Regatului Unit de a-și consolida relațiile economice și politice cu China, în contextul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, prima a unui lider britanic din 2018.

Donald Trump FOTO: pixabay
Donald Trump FOTO: pixabay

„Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a afirmat Trump la premiera unui documentar despre soția sa, Melania Trump, comentând acordurile anunțate între Londra și Beijing pentru creșterea afacerilor și a investițiilor, potrivit BBC. 

Președintele american a extins avertismentul și asupra Canadei, afirmând că este „chiar mai periculos pentru Canada să facă afaceri cu China” și că „nu poți privi China ca pe o soluție”, referindu-se la acordurile economice recente încheiate de guvernul canadian cu Beijingul.

În acest context, Trump a reiterat amenințarea de a impune tarife Canadei dacă va continua colaborarea economică cu China.

Potrivit publicației citate, Downing Street a precizat că Washingtonul a fost informat din timp despre vizita lui Starmer și obiectivele acesteia, adăugând că președintele SUA urmează să viziteze China în aprilie.

Vizita lui Starmer la Beijing a fost catalogată una „de succes” de oficialii britanici și de comunitatea de afaceri.

În cadrul întâlnirilor cu președintele chinez Xi Jinping, au fost anunțate mai multe realizări concrete, printre care un acord privind călătoriile fără viză între Regatul Unit și China, reducerea tarifelor pentru whisky-ul britanic și o investiție de 10,9 miliarde de lire sterline de către AstraZeneca pentru construirea de facilități de producție în China. De asemenea, au fost convenite măsuri de cooperare în domeniul criminalității organizate și imigrației ilegale.

Sir Keir Starmer a subliniat că întâlnirile „foarte bune” cu Xi au permis un nivel de implicare „exact ce ne-am dorit” și că Regatul Unit are multe de oferit în relația cu China.

Premierul britanic urmează să încheie vizita cu o deplasare la Shanghai, înainte de a pleca la Tokyo pentru o întâlnire de lucru cu omologul japonez, Sanae Takaichi.

Chris Torrens, președintele Camerei de Comerț Britanice din China, a declarat pentru BBC că are „sens ca Regatul Unit să se uite către China, unul dintre principalii săi parteneri comerciali”, menționând că și alte state occidentale au întreprins vizite recente la Beijing, inclusiv SUA, așteptată să încheie un acord cu China în acest an.

Vizita lui Starmer a fost însă criticată de parlamentarii opoziției britanice.

Chris Philp, secretar de interne al opoziției, a acuzat premierul că „a mers la Beijing să se plece în fața președintelui Xi” și că guvernul britanic „trădează securitatea națională pentru câteva avantaje economice minore”.

În 2025, SUA a rămas cel mai mare partener comercial al Regatului Unit, iar China a ocupat locul patru, potrivit Departamentului pentru Afaceri și Comerț din Marea Britanie.

SUA

