Trump amenință Canada cu un răspuns „considerabil” dacă va încheia un acord comercial cu China

Președintele american Donald Trump a avertizat, sâmbătă, că Statele Unite vor avea un răspuns „considerabil” în cazul în care Canada va încheia un acord comercial cu China, transmite Reuters.

Declarația a fost făcută la bordul avionului prezidențial Air Force One, unde Trump le-a spus jurnaliștilor că Washingtonul nu va rămâne pasiv în fața unei eventuale apropieri economice între Ottawa și Beijing.

„Dacă vor încheia un acord cu China, vom face ceva considerabil”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a susținut că un astfel de acord ar permite Chinei să exercite o influență majoră asupra Canadei.

„Nu vrem ca China să preia controlul asupra Canadei. Iar dacă vor încheia acordul pe care îl urmăresc, China va prelua controlul asupra Canadei”, a declarat el.

Avertismentul vine după ce, săptămâna trecută, președintele american a anunțat că va impune taxe vamale de 100% asupra produselor canadiene, în eventualitatea în care Ottawa va semna un acord comercial cu Beijingul.