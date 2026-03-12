search
Joi, 12 Martie 2026
Drone, energie și drepturile minorităților. Mizele reale ale vizitei lui Volodimir Zelenski în România

Analize Adevărul
Publicat:

Prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București și semnarea, alături de președintele Nicușor Dan, a Declarației de Parteneriat Strategic România-Ucraina marchează un moment extrem de important în relațiile dintre cele douǎ state, mult timp marcate de neîncredere. Emanuel Cernat, analist de politică externă, a trecut în revistǎ, pentru „Adevărul”, principalele direcții ale documentelor parafate la Palatul Cotroceni.

FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici
FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Cel mai important dintre documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski este Declarația de Parteneriat Strategic dintre cele două țări, în care Ucraina își asumă respectarea drepturilor minorității române, care, înainte de declanșarea războiului, număra aproximativ 500.000 de persoane. De cealaltă parte, România își reafirmă susținerea pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

De asemenea, printr-un alt document semnat, România și Ucraina vor pune bazele producției de drone în țara noastră, printr-o finanțare de 200 de milioane de euro, asigurată prin programul SAFE.

Nu în ultimul rând, cei doi șefi de stat au parafat și un acord în domeniul energiei, prin care vor fi puse în funcțiune două linii electrice aeriene: Suceava – Cernăuți (400 kV) și Siret – Porubne (110 kV).

Un parteneriat strategic ce formalizează o cooperare deja existentă

Emanuel Cernat subliniază că acest nou parteneriat nu reprezintă un început absolut, ci mai degrabă o consolidare oficială a unor eforturi comune din ultimii ani.

„Până în acest moment - și s-a remarcat în discursul președintelui Nicușor Dan, de fapt toată lumea a remarcat - acea notă de sinceritate în care vorbea despre lăsarea în urmă a relațiilor dintre cele două țări, relații care nu au fost întotdeauna la cel mai înalt nivel. România și-a intensificat deja de câțiva ani colaborarea cu Ucraina. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este, mai degrabă, o consfințire a unei cooperări care exista deja și crearea unui cadru formal pentru viitor”, explică analistul.

Unul dintre cele mai delicate puncte pe agenda diplomatică a fost, decenii la rând, situația etnicilor români din statul vecin. Includerea unor garanții clare în Declarația de parteneriat strategic reprezintă un succes major.

„Pentru România, acest subiect este unul extrem de important și, în mod cert, fără o discuție sinceră și deschisă pe această temă nu ar fi putut exista progrese în ultima perioadă. Pe agenda bilaterală dintre România și Ucraina, situația minorităților a fost mereu un subiect sensibil, care a influențat evoluția relațiilor dintre cele două state. Tocmai pentru că existau aspecte care trebuiau clarificate. Prin declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan și de președintele Volodimir Zelenski, sperăm ca situația minorității române din Ucraina să fie în curs de clarificare și să se poată pune bazele unor programe de sprijin pentru această comunitate”, punctează Emanuel Cernat.

Vizita lui Volodimir Zelenski stabilește un parteneriat strategic între Ucraina și România. Vor fi semnate trei documente SURSE

Un alt gest de deschidere anunțat de liderul de la Kiev este instituirea Zilei Naționale a Limbii Române în țara sa, sărbătoare care va coincide cu cea din Republica Moldova.

„Volodimir Zelenski a anunțat instituirea Zilei Naționale a Limbii Române în Ucraina. Este interesant de remarcat că această zi se sărbătorește în aceeași dată în care se sărbătorește și Ziua Națională a Limbii Române în Republica Moldova. Spun acest lucru pentru că, în dialogul României cu Ucraina, în niciun moment nu trebuie să fie uitat subiectul Republicii Moldova, care este un subiect de maximă importanță pentru România, pentru Ucraina și, în mod evident, pentru Republica Moldova”, subliniază Emanuel Cernat.

Ucraina va ajuta România la producția de drone

Un domeniu vital abordat în timpul vizitei a fost cooperarea în sectorul apărării.

„Expertiza ucraineană în domeniul dronelor și al utilizării lor militare este una incontestabilă. Este o experiență dobândită în condiții extrem de dure și plătită foarte scump de către ucraineni. În acest moment putem spune că, la nivel european, dacă nu chiar la nivel global, Ucraina este una dintre principalele surse de expertiză în ceea ce privește utilizarea dronelor atât în scop ofensiv, cât și defensiv. Prin semnarea acestui parteneriat, România transmite că înțelege schimbările care au loc în domeniul securității. Realitățile s-au modificat deja, iar sistemele de apărare și modul în care sunt purtate conflictele se transformă rapid”, arată Emanuel Cernat.

Asimetria costurilor reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru armatele convenționale, subliniază analistul.

„Costurile pot deveni uriașe atunci când sunt folosite mijloace neadecvate. De exemplu, utilizarea unor rachete de peste 1 milion de dolari pentru a intercepta o dronă care poate costa doar 30.000 de dolari creează un dezechilibru major. Modelul ucrainean, despre care a vorbit și președintele Volodimir Zelenski, se bazează tocmai pe adaptare. El spunea că, în câteva zile de conflict, au fost lansate mai multe rachete de apărare antiaeriană decât a avut Ucraina la începutul războiului. Un război care, iată, a intrat deja în al patrulea an”, explică Emanuel Cernat.

De asemenea, este de părere analistul, componenta energetică a vizitei aduce beneficii tangibile și imediate pentru ambele națiuni.

„Trebuie însă spus realist că aceste interconectări energetice au fost gândite în primul rând pe criteriul proximității și al eficienței tehnice. Ele trebuie să permită conectarea rapidă la sistemele din interiorul Ucrainei. Acest acord energetic este important nu doar pentru Ucraina, care suferă din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice, ci și pentru România. Pentru România poate fi o oportunitate de a dezvolta capacități de echilibrare în sistemul energetic, capacități care ar putea contribui inclusiv la reducerea costurilor generale ale energiei”, explică Emanuel Cernat.

