Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
Donald Trump spune că Xi Jinping înţelege „consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan

Publicat:

Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China. Preşedintele american a refuzat în acelaşi timp să specifice dacă SUA vor apăra insula în cazul unui atac, potrivit unui fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS, transmite AFP.

Donald Trump spune că nu a discutta cu Xi Jinping despre Taiwan. FOTO colaj EPA
Donald Trump spune că nu a discutta cu Xi Jinping despre Taiwan. FOTO colaj EPA

„Veţi şti dacă se va întâmpla, iar el înţelege răspunsul la această întrebare", a răspuns Trump. întrebat dacă SUA vor interveni în cazul unui potenţial atac militar al Beijingului împotriva Taiwanului, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Preşedintele american a adăugat că liderul chinez înţelege „consecinţele" unei astfel de intervenţii.

China revendică suveranitatea asupra insulei, în timp ce SUA rămân cel mai puternic susţinător al Taiwanului.

Totuşi, liderul de la Casa Albă afirmase cu câteva zile mai devreme că, în timpul întâlnirii sale cu Xi Jinping, joi, la Busan (Coreea de Sud), Taiwanul „nu a fost niciodată menţionat".

„Acest subiect nu a fost discutat", a adăugat preşedintele american.

„Nu vor face niciodată nimic atât timp cât Trump este preşedinte”

În interviul realizat vineri şi difuzat duminică în cadrul emisiunii 60 Minutes de pe CBS, Trump a spus  că nu poate „dezvălui secretele sale", specificând că „cealaltă parte este la curent".

Preşedintele SUA a declarat, de asemenea, că Xi Jinping şi anturajul său au „declarat deschis" că „nu vor face niciodată nimic atât timp cât Trump este preşedinte, deoarece cunosc consecinţele".

Autonomia Taiwanului continuă să alimenteze tensiunile dintre China şi SUA, pe care preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping au părut să le evite în timpul întâlnirii de la Busan, concentrându-se, în schimb, pe detensionarea războiului comercial dintre Washington şi Beijing.

SUA

