O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat

O nouă tehnologie militară dezvoltată de Ucraina ar putea schimba modul în care sunt combătute dronele pe câmpul de luptă. În imaginile apărute recent, arma pare să emită o lumină sferică, însă în realitate este vorba despre un fascicul direcționat care neutralizează dronele prin tăierea cablurilor de control.

Jurnalistul ucrainean Andrii Țaplienko a publicat imagini care arată utilizarea în luptă a acestei arme experimentale. În înregistrare se vede un fascicul, asemănător unui laser, care secționează cablurile din fibră optică folosite de forțele ruse pentru a controla așa-numitele „drone de așteptare”.

În momentul în care cablul este tăiat, drona pierde instantaneu conexiunea cu operatorul, fiind astfel neutralizată fără a fi nevoie să fie distrusă fizic.

Efect optic: fasciculul pare o sferă pe cameră

Potrivit lui Țaplienko, imaginile au fost filmate de o dronă militară rusă, iar unghiul camerei creează o aparență neobișnuită a fasciculului.

Pe înregistrare acesta pare o lumină sferică, însă în realitate fasciculul este direcționat de sus către cablul din fibră optică și nu îl traversează.

Această impresie este rezultatul unei iluzii optice generate de perspectivă și de reflexiile luminii, care fac ca impulsul energetic să pară o sferă.

Posibil prototip al sistemului laser Sunray

Anterior, publicația The Atlantic a relatat că inginerii și specialiștii militari ucraineni au dezvoltat un prototip al sistemului laser numit Sunray.

Acest sistem ar putea distruge drone de la distanță în mod silențios, ceea ce îl transformă într-un instrument promițător în războiul modern împotriva dronelor.

Proiectul face parte dintr-un efort mai amplu de construire a unui sistem ucrainean de apărare aeriană, uneori comparat cu Iron Dome, sistemul israelian de interceptare a rachetelor.

Compact, discret și mult mai ieftin

Una dintre caracteristicile principale ale sistemului Sunray este dimensiunea redusă. Instalația este suficient de compactă pentru a încăpea în portbagajul unei camionete obișnuite.

În timpul testelor, sistemul ar fi detectat și distrus o dronă-țintă în doar câteva secunde, fără a produce zgomot semnificativ sau un fascicul luminos vizibil.

Costul estimat al sistemului ucrainean este de câteva sute de mii de dolari, mult mai mic decât cel al soluțiilor occidentale similare.

De exemplu, sistemul laser american HELIOS poate ajunge la un cost de zeci de milioane de dolari.

Dacă aceste tehnologii ucrainene se dovedesc eficiente în condiții reale de luptă, ele ar putea deveni o metodă ieftină și scalabilă pentru combaterea dronelor — considerate astăzi una dintre principalele amenințări de pe câmpul de luptă.