China, excedent comercial record, de peste 1000 de miliarde de dolari, în pofida tarifelor impuse de Trump

China a încheiat anul 2025 cu un excedent comercial fără precedent, de peste 1000 de miliarde de dolari, demonstrând o reziliență remarcabilă în fața tarifelor americane reintroduse de administrația Trump. Performanța vine într-un moment delicat pentru economia globală și riscă să accentueze tensiunile legate de practicile comerciale ale Beijingului, de supracapacitatea industrială și de dependența tot mai mare a altor economii de produsele chinezești, relatează Reuters.

Potrivit datelor vamale publicate miercuri, excedentul comercial al Chinei a atins 1.189 miliarde de dolari – un nivel comparabil cu produsul intern brut al unor economii majore precum Arabia Saudită. Pragul simbolic de un trilion de dolari fusese depășit pentru prima dată în luna noiembrie.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie anul trecut, și reluarea politicilor tarifare dure nu au reușit să frâneze semnificativ exporturile Chinei. În schimb, companiile chineze au accelerat reorientarea către piețe alternative din Asia de Sud-Est, Africa și America Latină, diminuând impactul taxelor americane.

Pentru Beijing, exporturile rămân un pilon esențial într-un context marcat de declinul prelungit al pieței imobiliare și de cererea internă anemică. Tocmai această strategie alimentează însă îngrijorările partenerilor comerciali, care acuză dezechilibre structurale și un model economic bazat pe volume masive și prețuri greu de concurat.

„Impulsul pentru creșterea comerțului global este insuficient, iar mediul extern pentru dezvoltarea comerțului exterior al Chinei rămâne sever și complex”, a declarat Wang Jun, vice-ministru al administrației vamale chineze. Oficialul a subliniat însă că diversificarea partenerilor comerciali a consolidat capacitatea Chinei de a face față riscurilor externe.

Datele recente arată o accelerare a exporturilor: în decembrie, livrările externe au crescut cu 6,6% față de aceeași lună a anului precedent, peste estimările economiștilor. Importurile au avansat la rândul lor cu 5,7%, semnalând o activitate comercială mai intensă decât anticipa piața. Reacția investitorilor a fost pozitivă, bursele din Shanghai înregistrând creșteri de peste 1%.

Pe parcursul anului trecut, excedentul lunar al Chinei a depășit pragul de 100 de miliarde de dolari în șapte rânduri, față de o singură lună în 2024. Evoluția confirmă faptul că, deși livrările către SUA au fost afectate, comerțul Chinei cu restul lumii a rămas robust, parțial susținut de un yuan mai slab.

Analiștii se așteaptă ca Beijingul să continue să câștige cotă de piață la nivel global

Analiștii se așteaptă ca Beijingul să continue să câștige cotă de piață la nivel global, inclusiv prin mutarea unor capacități de producție în afara Chinei, pentru a evita tarifele din SUA și Uniunea Europeană. Cererea puternică pentru electronice și cipuri de gamă inferioară joacă, de asemenea, un rol important.

Industria auto chineză a fost unul dintre motoarele exporturilor, cu livrări externe în creștere cu aproape 20%, până la 5,79 milioane de vehicule. Exporturile de automobile electrice au explodat, cu un avans de aproape 50%, consolidând poziția Chinei ca lider mondial, după ce a depășit Japonia în 2023.

Totuși, autoritățile de la Beijing par să conștientizeze că acest model are limite. Premierul Li Qiang a vorbit recent despre necesitatea extinderii proactive a importurilor și despre o dezvoltare mai echilibrată a schimburilor comerciale. În acest sens, China a eliminat unele facilități fiscale pentru exporturile din sectorul solar și a accelerat modificarea legislației comerciale, semnalând o deschidere către reguli mai transparente.

Chiar și în condițiile unui armistițiu tarifar convenit în toamnă între Donald Trump și Xi Jinping, taxele americane pentru produsele chinezești rămân la un nivel ridicat, de aproape 47,5%, mult peste pragul considerat profitabil pentru exportatori. Cu toate acestea, cifrele arată că economia chineză continuă să găsească modalități de adaptare, alimentând, în același timp, noi neliniști pe scena economică globală.