Donald Trump nu a vorbit deloc despre petrolul iranian, dar asta nu înseamnă că nu este cu ochii pe acesta

De la începutul loviturilor militare împotriva Iranului, discuția despre resursele petroliere ale țării a fost aproape absentă din declarațiile publice ale președintelui american Donald Trump. Tăcerea este notabilă, mai ales într-un context în care petrolul reprezintă una dintre cele mai importante mize strategice ale conflictului.

Din 28 februarie, Israelul și Statele Unite desfășoară atacuri asupra infrastructurii militare și a aparatului politic iranian. În noaptea de 7 spre 8 martie, bombardamentele au vizat pentru prima dată și infrastructuri legate de sectorul petrolier.

În mod surprinzător, liderul de la Casa Albă a evitat să discute public despre potențialele implicații energetice ale conflictului, scrie The Atlantic.

Resurse energetice uriașe

Iranul deține unele dintre cele mai mari rezerve de hidrocarburi din lume. Estimările indică faptul că țara controlează peste 10% din rezervele globale de petrol și aproximativ 15% din cele de gaze naturale.

Controlul asupra acestor resurse ar avea consecințe majore pentru echilibrul energetic global. Unele analize sugerează că, dacă accesul la aceste rezerve ar fi limitat sau schimbat, ar putea fi afectată aprovizionarea unor mari consumatori de energie, inclusiv China. Potrivit datelor Departamentului Energiei al SUA, aproximativ 90% din exporturile iraniene de petrol au fost direcționate către China în 2024.

O temă evitată în discursul oficial

În ciuda acestei mize economice evidente, administrația americană a preferat să prezinte operațiunile militare în primul rând ca pe o acțiune de securitate.

Potrivit unor oficiali americani și arabi ce au dorit să rămână anonimi, consilierii lui Donald Trump l-ar fi încurajat să se concentreze public pe obiectivele militare și pe argumentele legate de securitate regională, evitând discuțiile despre resursele energetice.

Această abordare contrastează cu retorica pe care Trump a folosit-o frecvent în trecut, când a sugerat că intervențiile militare ar trebui să aducă și beneficii economice pentru Statele Unite.

Impactul asupra piețelor energetice

Escaladarea conflictului a avut deja efecte asupra piețelor globale de energie. Tensiunile din zona Golfului Persic și amenințările la adresa transportului maritim au alimentat temerile privind o criză energetică.

Un punct critic este Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproape 20% din petrolul consumat la nivel mondial. Orice perturbare a traficului în această zonă are potențialul de a afecta imediat piețele internaționale.

La începutul lunii martie, prețul petrolului Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril – pentru prima dată din 2022 – pe fondul incertitudinii generate de conflict.

Un context istoric complicat

Relația dintre Washington și sectorul petrolier iranian are o istorie lungă. În perioada monarhiei conduse de șahul Mohammad Reza Pahlavi, companiile occidentale – inclusiv americane – aveau acces privilegiat la resursele energetice ale Iranului.

Situația s-a schimbat radical după Revoluția Islamică, când noul regim a naționalizat industria petrolieră și a rupt relațiile economice strânse cu Statele Unite.

O miză strategică pe termen lung

Unii analiști cred că, dincolo de obiectivele declarate – limitarea capacităților militare iraniene sau protejarea intereselor regionale – conflictul ar putea avea și o dimensiune energetică pe termen lung.

Pentru moment, însă, Casa Albă evită să discute deschis această posibilitate. În contextul creșterii prețurilor la combustibili, tema petrolului rămâne una politică sensibilă pentru administrația Trump, care a promis anterior reducerea costurilor energiei pentru consumatorii americani.