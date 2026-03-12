search
Joi, 12 Martie 2026
Mișcare strategică făcută de SUA: sisteme de apărare aeriană din Europa, mutate în Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

SUA au relocat unele dintre sistemele lor de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului în curs cu Iranul, a declarat joi generalul Alex Grynkewich, comandantul forţelor americane din Europa, în fața congresmenilor.

Alex Grynkewich, comandantul forţelor americane din Europa FOTO: Inquam photos/ Ovidiu Matiu
Alex Grynkewich, comandantul forţelor americane din Europa FOTO: Inquam photos/ Ovidiu Matiu

Comandantul Comandamentului European al SUA (EUCOM), care conduce și forțele aliate din Europa, a explicat în cadrul audierii în fața Comisiei pentru servicii armate a Senatului că a folosit „o parte” din capacitățile de apărare aeriană ale EUCOM pentru a proteja „pe unii dintre aliații NATO” din estul Mediteranei, relatează News.ro.

Întrebat de senatorul Angus King dacă este adevărat că sistemele au fost mutate ca urmare a conflictului, Grynkewich a răspuns simplu: „Da, domnule, absolut”.

Reacția la bombardarea școlii de fete din Iran

În aceeași audieri, generalul a abordat și tragedia produsă pe 28 februarie, când un atac american a lovit școala elementară Shajareh Tayyiba din Iran, ucigând cel puțin 168 de copii și 14 profesori, conform presei de stat iraniene. Grynkewich a admis că incidentul ar putea fi rezultatul „unei serii de erori și greșeli”.

La nivel operațional, atât din experiența mea anterioară în Comandamentul Central al SUA, cât și din cea actuală în Comandamentul European al SUA, vă pot asigura că avem standarde solide pe care le respectăm și că verificăm și actualizăm imaginile, ne actualizăm contextul asupra țintei și reîmprospătăm informațiile în mod periodic pentru a determina riscul de a provoca victime civile și pentru a evita orice preocupări colaterale ce ar putea exista”, a declarat Grynkewich.

El a mai subliniat că deciziile politice ale secretarului apărării Pete Hegseth „nu au afectat” în niciun fel capacitatea sa de a preveni vătămarea civililor.

CNN a relatat că atacul s-a produs din cauza informațiilor depășite despre o bază navală din apropiere. Surse informate despre concluziile preliminare ale anchetei militare au declarat că stabilirea coordonatelor țintei s-a bazat pe date vechi furnizate de Agenția de Informații a Apărării.

Întrebat de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand cum a fost posibil ca SUA „să greșească în Iran” și să lovească o școală de copii, Grynkewich a precizat că nu dorește să speculeze, dar a adăugat că „de obicei există o serie de erori și greșeli care se întâmplă, similar cu un incident aviatic sau alt accident de transport”.

