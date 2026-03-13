search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ministerul Educației propune un nou profil pentru directorii de școli. Specialist: „Consacră managementul școlar ca profesie distinctă”

0
0
Publicat:

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică profilul profesional al managerului școlar , document care redefinește rolul directorului unităților de învățământ ca lider educațional și manager al organizației școlare. În acest sens, ministerul propune cinci direcții  esențiale de competență. "Așa cum arată acest profil, el conturează profesia managerială ca pe una distinctă. (...) Componenta de activitate didactică iese din calcul", spune expertul în politici educaționale Marian Staș. În opinia sa, până în 2030 funcția de director ar putea deveni una separată de activitatea de predare.

FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

Cinci domenii de competențe pentru directorii de școli

Proiectul publicat de Ministerul Educației structurează rolul managerului școlar în jurul a cinci mari domenii de competență.

Primul dintre acestea este leadershipul educațional și orientarea strategică, care include managementul schimbării, dezvoltarea organizațională, leadershipul incluziv și asumarea unor principii și valori în conducerea școlii.

Al doilea domeniu vizează managementul operațional administrativ-financiar și conformitatea, cu accent pe respectarea cadrului juridic și etic, managementul riscului, utilizarea instrumentelor digitale și comunicarea informațiilor.

Documentul mai include managementul calității și evaluarea internă, care presupune raportare instituțională, responsabilitate publică, managementul incluziunii și utilizarea datelor pentru îmbunătățirea calității educației.

Un alt capitol important este managementul curriculumului și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, care include gestionarea resurselor umane, susținerea proceselor de învățare și asigurarea succesului școlar al elevilor.

Nu în ultimul rând, profilul prevede competențe de comunicare, parteneriate și colaborare în comunitate, precum gestionarea conflictelor, participarea la proiecte internaționale, antreprenoriatul educațional și atragerea de resurse extrabugetare.

Sursa: Ministerul Educației
Sursa: Ministerul Educației

Marian Staș: „Consacră această poziție ca pe una distinctă”

„Consacră directorul școlar ca pe un profesionist al managementului și leadershipului în primul rând. Ca atare, are relevanță aproape integrală în zona de conducere, de coordonare și în zona curriculară”, comentează  expertul în politici educaționale Marian Staș, referitor la cele cinci criterii. 

În opinia sa, profilul conturează o funcție care ar trebui să fie concentrată exclusiv pe conducerea organizației școlare, fără alte responsabilități. 

,,E un întreg bine definit și care, așa cum arată el acum, conscacră această poziție ca pe o profesie distinctă, fără alte activități de predare. (..) Faptul de a consuma timp, de a intra la clasă și de a preda, cred că e posibil să aibă mai degrabă un impact negativ asupra îndeplinirii competențelor din profil”, explică Marian Staș.

Ministerul Educației pregătește concursul pentru directori. Ce noutăți aduce și ce profil ar trebui să aibă un lider de școală

De altfel, specialistul susține ideea ca funcția de director să devină una complet separată de activitatea didactică: 

„Pledoaria mea este pentru o activitate distinctă: cinci ani, cât este manager școlar, face leadership și management, nu altceva”.

Câți directori actuali și-ar menține funcția după noile criterii

Întrebat câți dintre directorii actuali crede că îndeplinesc noile criterii, Marian Staș spune că distribuția ar putea urma modelul curbei lui Gauss, unde majoritatea se situează în zona de mijloc. 

„Probabil că aproximativ 70% dintre ei îndeplinesc criteriile la nivel mediu, în jur de 15% la nivel bun și foarte bun și aproximativ 15% la nivel mai puțin bun și slab”. 

În același timp, specialistul subliniază că în ultimii ani au apărut mai multe programe de formare pentru directori, "atât la nivel de politici educaționale oficiale (adică ale Ministerului Educației), cât și la nivelul unor programe foarte performante și cu o bună reputație, cum e de pildă AVE (Asociația pentru Valori în Educație), un program focalizat pe ceea ce înseamnă pregătirea directorilor ca lideri de organizații, ca manageri strategici". 

Leadershipul educațional, cea mai mare vulnerabilitate

L-am întrebat pe Marian Staș și la care dintre cele cinci criterii  crede că directorii stau cel mai bine în momentul de față  și la care cel mai slab.

,,Vulnerabilitatea cheie a profilului acesta pentru directorii din România este descriptorul numărul 1, și anume cel legat de leadership și orientare strategică. De ce? Pentru că nu au făcut așa ceva. Într-un sistem centralizat comunist nu ai cum să faci așa ceva, până când nu ai un mecanism - cum e ordinul 4444/2025 al lui Daniel David sau cum a fost mecanismul de școli pilot - care să coboare procesul de elaborare de curriculum la nivelul școlii. (...) Numărul de școli pilot (foarte puține) e un indicator care vorbește de la sine despre lipsa de asumare a viziunii strategice. Dacă ar fi să evaluez prin notă profilul colectiv al oamenilor care conduc școlile la noi, este, să zic așa, de nota 4-5."

În privința celorlalte competențe directorii stau mai bine, în opinia lui Marian Staș: managementul operațional îl evaluează între 6 și 8, managementul calității între 7 și 8, managementul curriculumului între 7 și 8,50, iar comunicarea și parteneriatele între 7 și 9.

„Leadership înseamnă schimbare de paradigmă, nu a face același lucru cu instrumente mai sofisticate”, subliniază expertul în politici educaționale. 

O posibilă schimbare până în 2030

Marian Staș consideră că documentul lansat în consultare publică ar putea deschide drumul spre profesionalizarea completă a funcției de director de școală în următorii ani:

,,Mă aștept ca într-un interval rezonabil, să spunem 2030, ceea ce Ionela Neagoe (directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr) a cerut și a argumentat solid, și anume profesia distinctă de director de școală, să se materialize".

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală
gandul.ro
image
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
mediafax.ro
image
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
O categorie de români va putea cumpăra motorină cu 4 lei, direct de la pompă. Cum va funcționa măsura
playtech.ro
image
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri