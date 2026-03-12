search
Joi, 12 Martie 2026
Iranul anunță că Mojtaba Khamenei va transmite în curând un mesaj pentru popor. Presa britanică scrie că noul ayatolah ar fi în comă, cu un picior amputat

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Primul mesaj oficial al noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, urmează să fie publicat în scurt timp, potrivit presei iraniene. Surse citate de presa tabloidă din UK susțin însă că ayatolahul ar fi, de fapt, în comă, după ce a fost rănit grav într-un atac aerian atribuit forțelor americane și israeliene,

Mojtaba Khamenei, noul ayatollah al Iranului. FOTO FB Iran Military
Mojtaba Khamenei, noul ayatollah al Iranului. FOTO FB Iran Military

Mesajul noului ayatolah va fi primul său discurs public oficial de la numirea sa în funcția de lider suprem și, în funcție de format, ar putea contribui la calmarea zvonurilor potrivit cărora ar fi fost grav rănit în atacul de la începutul războiului, notează The Guardian.

Potrivit presei iraniane, acest mesaj strategic, publicat în șapte capitole importante, conține puncte speciale referitoare la liderul martir al revoluției, rolul și îndatoririle poporului, forțele armate, organele executive și frontul de rezistență, precum și țările din regiune și relațiile cu dușmanii.

Mojtaba Khamenei ar fi în comă 

Iranul traversează o criză majoră în timp ce noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, ar fi în comă,  potrivit unor surse citate de publicația britanică The Sun,  preluată de The Mirror.

Potrivit publicațiilor britanice fiul în vârstă de 56 de ani al fostului ayatolah Ali Khamenei ar fi suferit răni severe, inclusiv pierderea unui picior și leziuni interne importante.

Potrivit The Sun, informațiile, imposibil de verificat independent din cauza restricțiilor impuse asupra internetului în Iran, sugerează că Mojtaba Khamenei s-ar află internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Sina din Teheran. O parte a clădirii ar fi fost izolată și securizată strict, iar accesul ar fi permis doar unui număr foarte mic de persoane.

Tratamentul ar fi coordonat de Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul iranian al sănătății și unul dintre cei mai experimentați chirurgi ai țării, asistat de alți medici de rang înalt. Surse locale afirmă că președintele Masoud Pezeshkian ar fi vizitat recent spitalul, alimentând speculațiile privind gravitatea situației.

Țara ar fi condusă în prezent de structurile militare ale Gardienilor Revoluției, 

În timp ce starea lui Mojtaba rămâne neclară, Iranul continuă operațiunile militare în regiune, ceea ce alimentează ipoteza că țara este condusă în prezent de structurile militare ale Gardienilor Revoluției, conform unui plan pregătit de fostul lider Ali Khamenei. Acesta ar fi creat 31 de centre regionale de comandă capabile să mențină operațiunile militare chiar și în absența unui lider central.

Surse din exil și analiști iranieni subliniază că Mojtaba nu a apărut public de la moartea tatălui său și nu a transmis niciun mesaj oficial, ceea ce intensifică speculațiile privind incapacitatea sa de a conduce.

Televiziunea de stat iraniană îl prezintă drept „veteran rănit de război”, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit relatărilor citate de The Sun, noul lider ar fi pierdut mai mulți membri ai familiei în atacul care l-a ucis pe fostul ayatolah, ceea ce ar putea influența poziția dură a regimului.

Surse israeliene citate de The Sun afirmă însă că, indiferent de starea lui Mojtaba, controlul real se află în mâinile Gardienilor Revoluției, care ar conduce efectiv Iranul în acest moment.

