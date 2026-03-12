Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, activat în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la București

Autoritățile române au luat măsuri speciale de securitate pentru vizita la București a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv activarea sistemului de apărare antiaeriană MIM-104 Patriot.

România dispune în prezent de patru astfel de sisteme, iar unul dintre ele a fost activat odată cu aterizarea liderului ucrainean pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Vara trecută, România a testat al patrulea sistem Patriot în poligonul de la Capu Midia, unde au fost efectuate trageri reale. În urma testelor, autoritățile au anunțat că sistemul este complet operațional și pregătit să intervină în orice moment pentru apărarea spațiului aerian.

În timpul vizitei în România, Volodimir Zelenski va merge și la Baza Aeriană Borcea, unde funcționează centrul de pregătire pentru piloții ucraineni care se antrenează pe avioane F-16 Fighting Falcon.

România și Ucraina vor ridica nivelul relației bilaterale la nivel de Parteneriat strategic, care va acoperi toate domeniile de activitate, de la economie, militar și până la drepturile minorităților. Potrivit informațiilor Adevărul”, vor fi trei documente semnate, între care unul de cooperare în domeniul apărării și unul pe energie.

În cadrul discuțiilor, cei doi președinți ar putea aborda și posibilitatea unei viitoare colaborări între industriile naționale de apărare ale celor două state.