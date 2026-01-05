Video China îi cere lui Trump eliberarea lui Maduro: Beijingul nu acceptă ca vreo țară să fie „judecător sau jandarm mondial”

Beijingul a cerut Statelor Unite să îl elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, după operațiunea militară desfășurată de SUA care a dus la arestarea liderului de la Caracas.

Ministerul de Externe de la Beijing a afirmat că intervenția americană reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare directă la adresa păcii în America Latină.

China a subliniat că a menținut întotdeauna „o cooperare și comunicare pozitivă” cu guvernul venezuelean. De altfel, la doar câteva ore înainte de arestarea sa, Maduro a primit la Palatul prezidențial din Caracas o delegație chineză condusă de Qiu Xiaoqi, reprezentantul special al Chinei pentru America Latină.

Imagini video arată liderul venezuelean și oficialii chinezi zâmbind și discutând aparent fără griji, înainte de incidentul neașteptat.

Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a adăugat că Beijingul va rămâne un partener apropiat al statelor din America Latină, indiferent de evoluțiile internaționale, reafirmând angajamentul Chinei față de stabilitatea și cooperarea regională.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a precizat că Beijingul nu acceptă ca nicio țară să acționeze din postura de „judecător sau jandarm mondial”.

China rămâne unul dintre principalii parteneri economici ai Venezuelei, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA regimului de la Caracas. În 2024, achizițiile chineze din Venezuela au depășit 1,3 miliarde de euro.

Pe fondul tensiunilor internaționale, și Rusia s-a poziționat ferm, cerând Statelor Unite să-l elibereze pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Diplomația rusă a transmis că soluționarea crizei trebuie să se facă „prin dialog și mijloace politice”, subliniind opoziția Moscovei față de acțiuni unilaterale care amenință stabilitatea regiunii.