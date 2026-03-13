search
Vineri, 13 Martie 2026
Analiză Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine chirii din România. Sunt diferențe și de 330 de euro

Publicat:

Chiriile au evoluat diferențiat în marile orașe din țară, există localități unde chiria pentru același tip de apartament este și cu 250 de euro mai mare decât în cel mai ieftin, se arată într-o analiză realizată de o cunoscută platformă de imobiliare.

Tineri care se mută într-un apartament
Chiriile au evoluat diferit în marile orașe din țară. Foto Shutterstock

București și Cluj-Napoca rămân cele mai scumpe piețe de închiriere din România, în timp ce Arad, Oradea și Craiova se află la polul opus, cu cele mai ieftine chirii dintre orașele analizate.

Spre exemplu chiriile pentru apartamentele de două camere din București sunt cuprinse între 510 și 680 de euro, iar cele din Cluj Napoca înregistrează o medie de 599 de euro, în timp ce în Craiova media este de 420 de euro, în Oradea de 400 de euro, iar în Arad de 350 de euro, diferența dintre cea mai mare și cea mai mică chirie fiind de 330 de euro.

Comparativ cu februarie anul trecut, piața chiriilor a evoluat neuniform, cu creșteri punctuale în unele orașe și ajustări sau stagnări în altele.

În Capitală, diferențele dintre sectoare sunt vizibile atât la nivelul fiecărui tip de locuință, cât și din perspectiva prețului mediu de închiriere per sector.

Sectorul 1 rămâne detașat drept cel mai scump sector din București, cu un preț mediu de 820 euro, chiar dacă față de februarie 2025 a fost consemnată o ușoară scădere (-5%). Pe următoarea poziție se află Sectorul 2, cu un preț mediu de 703 euro, și Sectorul 5, cu 571 euro, ambele sectoare înregistrând creșteri de la un an la altul. În partea opusă a clasamentului se află Sectorul 4, care rămâne sectorul cu cel mai mic preț mediu din Capitală, cu o medie de 523 euro, urmat de Sectorul 6, cu 525 euro, și Sectorul 3, cu 558 euro. Sectorul 2 și Sectorul 6 se remarcă prin cele mai mari creșteri față de februarie anul trecut, respectiv de +7% fiecare.

„Apartamentele cu două camere rămân cele mai solicitate pe piața de închirieri, urmate de cele cu trei camere. Atunci când își caută o chirie, oamenii filtrează cel mai des după numărul de camere și preț, dar iau în calcul și etajul, zona sau detalii din descriere, pentru a găsi apartamente care să se potrivească stilului lor de viață. În acest context, este important ca cei care își caută o locuință în chirie să analizeze mai mulți factori esențiali, precum localizarea și conectivitatea, dimensiunea și compartimentarea apartamentului, dar și bugetul disponibil. De exemplu, în București, chiria medie pentru un apartament cu două camere variază între aproximativ 510 și 680 de euro, în funcție de sector, iar etajul și facilitățile suplimentare pot influența semnificativ confortul și atractivitatea locuinței”, a declarat Monica Dudău, reprezentantul unei platforme de imobiliare.

București: prețuri per sectoare și tipuri de apartamente

În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 450 euro pentru garsoniere, 680 euro pentru apartamentele cu două camere și 1.180 euro pentru cele cu trei camere. În Sectorul 2, nivelurile au ajuns la 399 euro pentru garsoniere, 670 euro pentru două camere și 950 euro pentru trei camere. În Sectorul 3, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro, apartamentele cu două camere cu 570 euro, iar cele cu trei camere cu 700 euro. În Sectorul 4, chiriile au fost de 389 euro pentru garsoniere, 510 euro pentru două camere și 680 euro pentru trei camere. În Sectorul 5, mediile au fost de 380 euro, 600 euro și 650 euro, iar în Sectorul 6 de 400 euro, 549 euro și 600 euro.

Cluj-Napoca – cele mai ridicate chirii, cu ajustări punctuale

După București, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate, cu 400 euro pentru garsoniere, 599 euro pentru apartamentele cu două camere și 715 euro pentru cele cu trei camere. Garsonierele au înregistrat o creștere de 6% față de februarie anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o ușoară scădere (-2%).

Chiriile au crescut alarmant în unele orașe din țară. În ce zone au scăzut

Brașov – prețuri peste medie, scăderi la apartamentele cu două și trei camere

În Brașov, chiriile medii au fost de 360 euro pentru garsoniere, 520 euro pentru apartamentele cu două camere și 650 euro pentru cele cu trei camere, cu scăderi față de anul trecut pentru apartamentele cu două camere (-2%) și cu trei camere (-7%).

Constanța – piață stabilă, fără variații semnificative

Constanța s-a remarcat printr-o evoluție stabilă a chiriilor, cu 330 euro pentru garsoniere, 500 euro pentru două camere și 650 euro pentru trei camere, niveluri similare cu cele din luna anterioară, cât și față de februarie 2025, cu excepția garsonierelor, care au înregistrat o scădere de 6% atât comparativ cu luna ianuarie 2026, cât și față de februarie 2025.

Iași – stabilitate pe aproape toate tipurile de locuințe

În Iași, piața chiriilor a rămas constantă, cu 350 euro pentru garsoniere, 450 euro pentru apartamentele cu două camere și 550 euro pentru cele cu trei camere.

Timișoara – niveluri medii, evoluții limitate

În Timișoara, chiriile s-au situat la 285 euro pentru garsoniere, 430 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, indicând o piață relativ echilibrată.

Craiova – chirii mai mici, ajustări la apartamentele mari

În Craiova, chiriile au fost de 300 euro pentru garsoniere, 420 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, cu o scădere de 9% pe segmentul apartamentelor cu trei camere, comparativ cu anul trecut.

Sibiu – piață ieftină, cu scăderi anuale

În Sibiu, chiriile medii au ajuns la 306 euro pentru garsoniere, 400 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, cu scăderi vizibile față de februarie anul trecut, respectiv cu -7% la garsoniere și -8% la apartamentele cu trei camere.

Apartamentele din București s-au scumpit cu 20%. Topul orașelor cu cele mai mari creșteri de preț

Oradea – unele dintre cele mai ieftine chirii din țară

La Oradea, garsonierele s-au închiriat cu 270 euro, apartamentele cu două camere cu 400 euro, iar cele cu trei camere cu 470 euro, orașul menținându-se în zona inferioară a clasamentului prețurilor.

Arad – cele mai ieftine chirii dintre orașele analizate

În Arad se regăsesc cele mai mici niveluri de preț de pe piața chiriilor dintre orașele analizate. În februarie 2026, garsonierele s-au închiriat cu 220 euro, apartamentele cu două camere cu 350 euro, iar cele cu trei camere cu 450 euro. Comparativ cu alte centre urbane, Arad se detașează prin prețuri mai reduse pe toate tipurile de locuințe, menținându-se constant în zona inferioară a clasamentului chiriilor.

Datele Storia pentru februarie 2026 arată că București și Cluj-Napoca își păstrează pozițiile de vârf în clasamentul prețurilor, în timp ce Arad rămâne orașul cu cele mai ieftine chirii dintre cele analizate, urmat de Oradea.

