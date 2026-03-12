search
Joi, 12 Martie 2026
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează joi o vizită oficială în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Din motive de securitate, programul detaliat al vizitei nu a fost făcut public.

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială a României, consultările la nivel înalt au loc în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei, la 24 februarie.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a transmis Administrația Prezidențială.

Instituția subliniază că România a oferit sprijin constant Kievului încă din primele zile ale conflictului și participă în prezent la eforturile internaționale pentru obținerea unei păci durabile.

„România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, se arată în comunicat.

Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va include teme legate de consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în mai multe domenii.

„Agenda discuţiilor dintre Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”, se arată în comunicat.

Cei doi lideri vor discuta, de asemenea, despre teme de actualitate precum procesul de extindere a Uniunea Europeană, relația transatlantică, securitatea din regiunea Marea Neagră și evoluțiile geopolitice recente.

În cadrul întâlnirii va fi abordată și situația minorității române din Ucraina.

„În egală măsură, Preşedintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă”, precizează Administrația Prezidențială.

În cadrul vizitei, președintele ucrainean va avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Ora întâlnirii nu a fost făcută publică din motive de securitate.

Volodimir Zelenski a mai efectuat o vizită oficială în România la 10 octombrie 2023, când a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis.

Mesajul lui Nicușor Dan la patru ani de război

La împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, președintele Nicușor Dan a transmis că agresiunea Rusiei reprezintă una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanşând un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis șeful statului.

Acesta a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina.

„Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine ameninţă cetăţenii noştri trebuie să ştie că forţa noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică şi mai solidară”, a mai arătat Nicuşor Dan.

