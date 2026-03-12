Nicolas Maduro își petrece detenția în izolare și strigă noaptea: „Am fost răpit! Spuneți familiei mele și venezuelenilor că suntem maltratați”

Capturat pe 3 ianuarie și încarcerat ulterior în închisoarea federală MDC Brooklyn din SUA, Nicolas Maduro își petrece detenția în izolare totală. Potrivit unor surse din interior, citate de ABC Spania, fostul lider de la Caracas strigă noaptea că a fost „răpit” și că este „președintele Venezuelei”.

Acuzat în SUA de narcoterorism, Maduro a fost plasat într-o celulă de câțiva metri pătrați, sub un regim strict de securite în Metropolitan Detention Center (MDC), un bloc masiv de beton dintr-o zonă industrială, este considerat unul dintre cele mai dure din sistemul federal american.

„Este iadul pe pământ. Este într-o stare de abandon total, fără personal suficient și fără resurse. Nimeni nu și-ar dori să petreacă nici măcar un minut acolo”, spune Sam Mangel, consultant penitenciar cu experiență în centre federale, potrivit aceeași publicații, citate de site-ul venezuelean Morfema Press.

Prin celulele MDC au trecut și alte nume sonore: Ghislaine Maxwell, fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernández, șefi de carteluri precum Ismael ‘El Mayo’ Zambada sau foști oficiali chavisti precum Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

Izolare totală în SHU: trei metri pe doi și lumină abia perceptibilă

Surse apropiate dosarului afirmă că Maduro a fost plasat în Special Housing Unit (SHU), secția de izolare, folosită pentru prevenirea suicidului, protecția deținuților vulnerabili sau sancțiuni disciplinare. În realitate, înseamnă izolare aproape completă.

Celula are aproximativ trei metri pe doi, cu un pat metalic, un WC, un mic lavoar și o fereastră îngustă prin care pătrunde foarte puțină lumină. Deținuții pot ieși doar de trei ori pe săptămână, timp de o oră, încătușați la mâini și picioare și escortați de doi gardieni.

În mod obișnuit, deținuții celebri sunt ținuți în SHU doar câteva zile, însă în cazul lui Maduro, izolarea pare prelungită din motive de securitate: este, probabil, cel mai important deținut din istoria centrului.

„Spuneți familiei mele că am fost răpit!”

Avocații unui alt deținut venezuelean, aflat într-un modul apropiat, au relatat pentru ABC despre nopțile în care Maduro strigă în spaniolă, cerând să fie auzit:

„Am fost răpit! Spuneți familiei mele și venezuelenilor că suntem maltratați!”

Pe 5 ianuarie, Maduro a fost adus în fața unei instanțe din Manhattan. Acolo s-a prezentat drept „președintele Republicii Venezuela”, a afirmat că a fost „răpit” și a susținut că a fost capturat în propria casă din Caracas. Judecătorul i-a răspuns că legalitatea capturării va fi discutată „la momentul potrivit”.

Maduro a spus că nu își cunoștea drepturile până în acel moment și s-a declarat nevinovat.

Procesul penal al fostului lider venezuelean se anunță complex: acuzații de narcoterorism, conspirație pentru introducerea de cocaină în SUA, utilizarea de arme grele.

Avocații săi pregătesc o strategie amplă, bazată pe contestarea capturării, pe care o numesc „răpire militară”.