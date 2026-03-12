Lia Olguța Vasilescu, replică dură pentru mama lui Ilie Bolojan: „Mititelul i-a jefuit pe craioveni de 50 de milioane”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-a transmis un mesaj public mamei premierului Ilie Bolojan, după ce aceasta a comentat, într-un interviu, situația finanțelor locale și organizarea Târgului de Crăciun din Craiova. Reacția edilului a fost publicată pe Facebook și conține mai multe reproșuri la adresa Guvernului.

În mesajul său, Lia Olguța Vasilescu susține că nu a cerut bani pentru plata salariilor, așa cum a sugerat mama premierului, și explică faptul că solicitarea sa a vizat repararea unei centrale aflate în responsabilitatea Guvernului.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles că m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs., nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a Guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”, a scris primarul.

Edilul a adăugat că evenimentul organizat în perioada sărbătorilor a avut efecte economice pentru oraș. „Din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor”, a precizat Vasilescu.

În același mesaj, primarul Craiovei îl acuză pe premier că a afectat bugetele locale prin decizii adoptate în ședința de guvern. „Ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică”, a scris aceasta.

Mesajul se încheie cu o replică ironică adresată mamei premierului: „Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? (…) Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”

Ce a spus mama premierului în interviu

Reacția primarului vine după un interviu acordat de mama premierului, Floarea Bolojan, pentru Libertatea în care aceasta și-a exprimat sprijinul pentru fiul ei și a vorbit despre presiunile politice la care este supus. „PSD-ul tot timpul au condus, dar n-au condus bine. Ei încearcă să-l înfrângă, dar dragul mamei trebuie să nu cedeze. Ai crescut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!”, a spus ea.

Totodată, femeia a afirmat că nu înțelege de ce unele primării spun că nu mai au bani, făcând referire directă la edilul Craiovei. „Lia Olguța amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a declarat Floarea Bolojan.