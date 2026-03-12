search
Joi, 12 Martie 2026
Rușii au început să folosească stații radio și pagere pentru a comunica. Internetul rămâne blocat în Moscova

0
0
Publicat:

Locuitorii Moscovei se confruntă de mai bine de o săptămână cu întreruperi inexplicabile ale internetului mobil, situație care a stârnit temeri că autoritățile ruse pregătesc un control mult mai strict asupra activității online. În unele cazuri, oamenii au ajuns să folosească stații radio sau pagere pentru a comunica, pe fondul problemelor de conectivitate.

Rușii se tem de un nou plan de cenzură online al Kremlinului FOTO: Profimedia
Rușii se tem de un nou plan de cenzură online al Kremlinului FOTO: Profimedia

Utilizatorii din centrul Moscovei, dar și din Sankt Petersburg, au început să raporteze dificultăți în accesarea internetului mobil în urmă cu aproximativ o săptămână. Mulți spun că nu pot încărca site-uri sau aplicații, iar alții au pierdut complet semnalul, ceea ce îi împiedică inclusiv să efectueze apeluri telefonice.

Kremlinul a transmis în această săptămână că întreruperile sunt introduse pentru „a asigura securitatea” și că vor rămâne în vigoare „atât timp cât sunt necesare măsuri suplimentare”, fără să ofere alte explicații privind motivele restricțiilor, potrivit The Guardian.

În ultimele luni, utilizatorii din mai multe regiuni ale Rusiei s-au plâns de opriri frecvente ale internetului mobil. Totuși, blocajele care afectează acum centrul Moscovei, principalul centru politic și economic al țării, au atras mult mai multă atenție.

Pentru mulți locuitori, situația creează probleme serioase în viața de zi cu zi. Dmitri, un consultant de 31 de ani din Moscova, spune că întreruperile au devenit „o durere de cap uriașă”. „Am probleme să comand un taxi, să trimit emailuri de serviciu sau chiar să vorbesc cu familia”, a explicat el.

Temeri privind testarea unui sistem de cenzură

Activiștii pentru drepturile omului suspectează că oprirea internetului ar putea avea legătură cu testarea unui nou sistem de tip „whitelist”. În acest model, doar un număr limitat de site-uri aprobate de guvern și servicii online esențiale ar rămâne accesibile utilizatorilor din Rusia.

Autoritățile din Moscova au afirmat anterior că lista de site-uri permise ar include „toate resursele necesare pentru viața de zi cu zi”, precum platforme de cumpărături, servicii de livrare sau farmacii online. Observatorii avertizează însă că un astfel de sistem ar limita drastic accesul rușilor la restul internetului.

Întreruperile internetului au devenit tot mai frecvente în Rusia după invazia la scară largă a Ucrainei. În 2025, Rusia a ocupat primul loc la nivel global în ceea ce privește numărul de întreruperi ale internetului, potrivit estimărilor grupului de cercetare Top10VPN.

„Max”, aplicația folosită de statul rus pentru supraveghere, devine buletin și pașaport electronic

Oficialii ruși au susținut în trecut că oprirea internetului are rolul de a împiedica atacurile cu drone ucrainene. Experții spun însă că astfel de măsuri sunt puțin probabil să fie eficiente.

Pierderi economice și probleme chiar în parlament

Cele mai afectate sunt serviciile de curierat, aplicațiile de taxi și comerțul cu amănuntul. Cotidianul economic rus Kommersant estimează că pierderile provocate de întreruperea internetului în Moscova ar putea ajunge la aproximativ un miliard de ruble pe zi, echivalentul a circa 9,4 milioane de lire sterline.

Problemele au ajuns chiar și în parlamentul rus. Deputații din Duma de Stat s-au plâns joi că rețelele mobile și wifi nu funcționează în clădire, ceea ce îi lasă practic fără acces la internet și izolați de exterior.

Rușii se întorc la tehnologii vechi

În fața acestor dificultăți, mulți ruși au început să recurgă la mijloace mai vechi de comunicare. Datele platformei de comerț online Wildberries & Russ, citate de presa rusă, arată o creștere semnificativă a vânzărilor de stații radio și pagere.

Vânzările de stații radio au crescut cu 27%, iar cele de pagere, folosite pentru comunicarea cu clienții și angajații, au urcat cu 73%. În același timp, cererea pentru hărți tipărite ale Moscovei aproape s-a triplat.

Presiuni mai mari asupra spațiului online

Întreruperile vin într-un moment în care autoritățile ruse intensifică restricțiile asupra internetului. În Rusia sunt deja blocate aplicații și platforme populare precum WhatsApp, Facebook și YouTube, iar zvonurile indică faptul că aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi supusă unor restricții încă de luna viitoare.

Un parlamentar rus a declarat joi că serviciile de securitate ar putea primi, în următoarele șase luni, capacitatea de a limita traficul VPN. O astfel de măsură ar putea elimina una dintre ultimele metode prin care mulți ruși accesează site-uri blocate.

În paralel, autoritățile încearcă să convingă populația să folosească o nouă „super-aplicație” susținută de stat, numită Max, inspirată de modelul platformei chineze WeChat. Mulți observatori cred că aplicația ar fi controlată de serviciile de securitate ale Rusiei.

