Vești rele pentru combinatul siderurgic Liberty Galați, la prima licitație: niciun ofertant nu a depus garanția de 7%

Prima licitație pentru vânzarea Combinatului Siderurgic Liberty Galați și a Liberty Tubular Products s-a încheiat fără ca vreun investitor să depună garanția de 7%, necesară pentru a participa, deși cinci mari companii internaționale și-au achiziționat caietul de sarcini.

Joi, 12 martie 2026, prima licitație pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Liberty Galați și a Liberty Tubular Products s-a încheiat fără succes, anunță consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, potrivit Profit.

Deși cinci mari investitori internaționali achiziționaseră caietul de sarcini – MetInvest (Ucraina), UMB Group (România), KMC (Turcia), JSW (Polonia) și Jindal Group (India) – niciunul nu a depus garanția obligatorie de 7% din valoarea combinatului, respectiv suma de 709 milioane de euro.

În comunicatul oficial, administratorii subliniază că, înainte de licitație, au fost contactați direct 13 investitori care își manifestaseră interesul anterior, precum și principalele 40 de fonduri de investiții active în domeniul siderurgic și 30 dintre cele mai mari companii din India, regiunea EMEA și America. De asemenea, informații au fost transmise ambasadelor cu care România are relații economice.

„În ultimul an, compania a fost stabilizată astfel încât să nu intre în faliment, iar astăzi vorbim despre un activ bine conservat, pregătit pentru a fi preluat de un investitor strategic care să îi valorifice potențialul industrial. Interesul concret al celor cinci investitori care au achiziționat caietul de sarcini arată că există premise reale ca procesul să se finalizeze cu succes”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, a subliniat importanța forței de muncă specializate din combinat: „Competențele tehnice, experiența acumulată și cultura industrială a echipei reprezintă un capital strategic pentru orice investitor care dorește să repornească și să dezvolte producția. Interesul pentru resursa umană a fost constant menționat de investitori ca un element esențial al potențialului combinatului.”

Următoarea etapă va fi organizarea unei a doua licitații, la un preț mai mic, dacă nu se optează pentru o negociere directă.

Comitetul Interministerial va fi informat cu privire la demersurile realizate și la concluziile procesului de promovare și licitație.

Combinatul Liberty Galați a fost scos la licitație în luna martie, după ce instanța a aprobat modificarea planului de restructurare, au anunțat joi administratorii judiciari Euro Insol și CITR, precizând că scopul acestui demers este atragerea unui investitor strategic.