De ce s-au produs atât de multe cutremure puternice în această vară. Explicația specialiștilor

Mai multe cutremure cu magnitudini de peste 7 au lovit în ultimele luni diferite regiuni ale lumii, provocând victime, pagube importante și evacuări. Succesiunea seismelor puternice poate părea neobișnuită, însă specialiștii în geofizică spun că nu există indicii privind un fenomen global ieșit din comun.

Cutremur în Columbia. Foto: Profimedia

Activitatea seismică din această vară se încadrează în variațiile normale ale unei planete aflate într-o continuă mișcare, potrivit experților citați de The Independent.

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit Filipine în luna iunie și a provocat un tsunami. În aceeași lună, două seisme consecutive cu magnitudini de peste 7 au afectat Venezuela. În iulie, Japonia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,8, iar un seism de 7,3 s-a produs în largul coastelor sudice ale Mexicului.

La începutul acestei luni, un cutremur de 7,4 a lovit Columbia, fiind unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate în această țară în ultimii ani. Un alt cutremur, cu magnitudinea 7,7, a afectat Indonezia și a dus la strămutarea a aproximativ 40.000 de persoane. În Spania, un seism cu magnitudinea 4,9 a determinat recent evacuarea a sute de persoane.

„Nu este nimic neobișnuit”

În pofida numărului mare de evenimente, specialiștii spun că activitatea seismică se menține în limitele obișnuite.

„Nu văd nimic neobișnuit aici. Totul se încadrează în variațiile tipice ale frecvenței cutremurelor pe care le observăm de obicei”, a explicat Zachary Ross, profesor de geofizică la California Institute of Technology (Caltech), pentru The Independent.

Un cutremur cu magnitudinea de cel puțin 7 este clasificat drept seism „major” și poate provoca pagube grave pe suprafețe extinse. În acest an au fost înregistrate până acum 11 astfel de cutremure, însă cifra este chiar sub media anuală, estimată la aproximativ 15-18 seisme de această magnitudine, potrivit lui Maureen Long, profesor la Universitatea Yale.

„Pare a fi un tipar deoarece, din păcate, mai multe dintre aceste evenimente s-au produs în zone populate și au provocat pagube semnificative, așa că am văzut cu toții multe titluri în presă”, a declarat specialista.

La rândul său, Allen Husker, profesor cercetător în geofizică la Caltech, estimează că în acest an ar putea fi înregistrate 17 sau 18 cutremure cu magnitudinea de peste 7. Chiar dacă această cifră ar fi ușor peste medie, ea nu ar reprezenta un fenomen neobișnuit.

Cutremurele nu sunt legate între ele

De asemenea, specialiștii exclud existența unei legături globale între cutremurele puternice produse în această vară.

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John Emilio Vidale, seismolog la Universitatea din California de Sud, consideră că este „aproape sigur o coincidență” faptul că mai multe seisme majore au avut loc într-un interval relativ scurt.

William Barnhart, coordonator adjunct al programului de Riscuri Seismice al US Geological Survey (USGS), a explicat că evenimentele recente s-au produs în zone de falie diferite și în contexte tectonice distincte.

„Deși par apropiate în spațiu și timp, din punct de vedere seismologic, nu sunt”, a precizat cercetătorul.

Un cutremur puternic poate provoca replici și poate declanșa seisme mai mici în regiuni aflate la distanță. Totuși, nu există dovezi că un cutremur major ar putea declanșa alte cutremure majore la scară globală, potrivit lui Eric Dunham, profesor de geofizică la Universitatea Stanford.

Prin urmare, producerea unui cutremur puternic într-o altă parte a lumii nu crește probabilitatea apariției unui seism devastator în Statele Unite, spun specialiștii.

Faliile din California, atent monitorizate

Faptul că seismele recente nu sunt legate între ele nu înseamnă că riscul unor cutremure majore poate fi ignorat. În Statele Unite, una dintre zonele urmărite cu atenție este falia San Andreas, din sudul Californiei.

O altă regiune cu risc ridicat este zona de subducție Cascadia, din nord-vestul Pacificului, care se întinde de-a lungul coastelor statelor Oregon și Washington.

Cercetătorii de la Oregon State University au avertizat că cele două sisteme tectonice ar putea interacționa în anumite condiții, ceea ce ar putea amplifica efectele unui eveniment seismic major.

Folarin Kolawole, profesor asistent la Universitatea Columbia, a atras atenția că falia San Andreas a depășit deja intervalul estimat în care ar fi fost de așteptat producerea unui cutremur major. El a subliniat însă că există numeroase alte falii aflate sub tensiune în Statele Unite, care s-ar putea rupe în cazul unei perturbări semnificative.

Cutremurele nu pot fi prezise

Spre deosebire de unele fenomene meteorologice extreme, cutremurele nu pot fi prezise cu exactitate. Specialiștii recomandă, prin urmare, ca populația să fie pregătită în permanență pentru producerea unui seism puternic.

Este recomandat ca fiecare familie să aibă un plan de urgență și o trusă cu provizii de bază. Oamenii ar trebui să se adăpostească sub o structură solidă, departe de ferestre, și să se țină bine până când mișcarea seismică încetează.

Persoanele aflate în exterior ar trebui să se îndepărteze de clădiri, copaci și liniile electrice și să se îndrepte către o zonă cât mai deschisă, recomandă USGS.

Peste 350 de morți în Nepal și peste 500 de dispăruți din 31 de țări

Cel mai recent cutremur puternic s-a petrecut în Nepal.

Peste 350 de persoane au murit în Nepal, după o viitură devastatoare produsă miercuri, 26 august, pe râul Bhotekoshi, în urma unei avalanșe care a blocat cursul unui afluent în partea chineză a frontierei. Sute de persoane sunt în continuare date dispărute, printre acestea și turiști străini. De asemenea, pagubele materiale sunt uriașe.