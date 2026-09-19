 Imagini virale cu Vladimir Putin votând online, la alegerile parlamentare în Rusia. Detaliile care au stârnit un val de ironii | adevarul.ro
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Video Imagini virale cu Vladimir Putin votând online, la alegerile parlamentare în Rusia. Detaliile care au stârnit un val de ironii

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Vladimir Putin a votat online, vineri, la alegerile pentru Duma de Stat, iar imaginile publicate de Kremlin au atras atenția prin câteva detalii care au generat un val de comentarii ironice.

Alegerile parlamentare din Rusia au început vineri, 18 septembrie, și se desfășoară pe parcursul a trei zile, până duminică, 20 septembrie. Primele secții s-au deschis în Kamceatka și Ciukotka, în Extremul Orient rus, la ora locală 8:00, iar votarea a continuat apoi în celelalte regiuni, pe măsură ce a început ziua electorală în cele 11 fusuri orare ale țării.

Președinția rusă a anunțat că Vladimir Putin și-a exprimat votul online pentru noua componență a Dumei de Stat.

Ironii după ce Vladimir Putin a votat online la alegeril parlamentare din Rusia.
Ironii după ce Vladimir Putin a votat online la alegeril parlamentare din Rusia. Foto: captura ecran Christo Grozev

„Vladimir Putin şi-a exprimat votul online în cadrul alegerilor pentru noua componenţă a Dumei de Stat”, a transmis Administraţia prezidenţială rusă, alături de un scurt material video în care Vladimir Putin apare așezat la computer, în biroul său de la Kremlin. „Nu vei greși”, spune el în timp ce face câteva clickuri cu mouse-ul și, după ce își exprimă votul, încheie: „Mulțumesc”.

Detaliul observat pe ecran 

Deşi, potrivit Interfax, Vladimir Putin folosește votul online din 2021, jurnaliștii de la NEXTA au ironizat momentul, afirmând că, judecând după imagini, „bătrânul Putin” a avut nevoie de concentrare maximă pentru procesul de vot electronic.

„Vederea i s-a slăbit în mod evident, așa că este foarte posibil să fi ratat căsuța pe care intenționa să o bifeze”, au scris aceştia.

Un alt detaliu din înregistrare a fost remarcat de jurnalistul bulgar Hristo Grozev. Acesta a scris pe X că Putin a folosit un calculator pe care era instalată o versiune de Windows fără licență.

Afirmația lui Hristo Grozev se bazează pe ceea ce apare în colțul din dreapta jos al monitorului. Pe ecran poate fi văzut mesajul „Активация Windows”, adică „Activare Windows”, ceea ce arată că sistemul nu era activat în acel moment.

Apariția acestui mesaj nu dovedește însă, că sistemul de operare era „piratat” sau că nu exista o licență pentru acel Windows. Ea arată doar că versiunea instalată nu era activată, aşa încât afirmaţia jurnalistului bulgar este greu de demonstrat, dar a stârnit numeroase reacţii ironice la adresa lui Vladimir Putin.

Trei zile de alegeri în Rusia

Alegerile pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat se desfășoară între 18 și 20 septembrie și este primul scrutin parlamentar național din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

În cursă se află partidul Rusia Unită, formațiunea care susține Kremlinul, alături de alte nouă partide.

În acest context, Associated Press notează că formațiunea liberală Iabloko, care s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, a fost exclusă de pe buletinele de vot, iar majoritatea vocilor anti-război au fost împiedicate să participe la scrutin, în timp ce Reuters descrie scrutinul drept unul desfășurat într-un sistem politic în care competiția electorală este puternic controlată, cu numeroși candidați anti-război împiedicați să participe.

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