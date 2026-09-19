 De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat | adevarul.ro
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De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat

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Mulți dintre cei care iau masa la restaurant au observat că, uneori, farfuria unuia dintre clienți este ridicată înainte ca ceilalți membri ai grupului să fi terminat de mâncat, un gest care poate lăsa impresia că ospătarul încearcă să grăbească masa și să îi facă pe clienți să plece.

ospatar
Foto: arhivă

Însă există o explicație pentru această practică, iar ridicarea unei farfurii nu înseamnă neapărat că persoana respectivă este gonită de la masă.

Ce spune eticheta despre strângerea farfuriilor

Potrivit lui Jacqueline Whitmore, expertă în etichetă și fondatoarea Protocol School of Palm Beach din Florida, regula tradițională este ca ospătarul să aștepte până când toți cei de la masă au terminat de mâncat înainte de a strânge farfuriile.

În restaurantele contemporane, însă, această regulă nu este întotdeauna urmată, iar farfuriile pot fi ridicate individual, pe măsură ce fiecare client termină. Gestul nu trebuie interpretat automat ca o încercare de a grăbi persoana respectivă să plece.

De ce sunt ridicate farfuriile individual

Salar Sheik, consultant în industria ospitalității și conducător al Savory Hospitality Restaurant Consulting din Los Angeles, spune că ridicarea unei farfurii poate avea mai multe motive care țin de organizarea servirii, de menținerea mesei în ordine și de pregătirea următorului fel de mâncare, scrie FoxNews.

Astfel, faptul că un ospătar ia farfuria unui client care a terminat nu înseamnă neapărat că încearcă să elibereze masa pentru alți clienți sau să îi transmită grupului că ar trebui să plece, ci poate fi pur și simplu parte din modul în care personalul gestionează servirea.

Semnele după care ospătarul își dă seama că ai terminat

Momentul potrivit pentru ridicarea farfuriei presupune însă atenție, deoarece faptul că în farfurie a mai rămas puțină mâncare nu înseamnă automat că persoana a terminat. Potrivit lui Sheik, ospătarii pot urmări mai multe semnale, precum împingerea farfuriei, așezarea tacâmurilor împreună, retragerea corpului de la masă sau privirea îndreptată către ospătar.

Un ospătar experimentat urmărește, în același timp, limbajul corporal, ritmul mesei și comportamentul general al clienților pentru a stabili dacă este momentul potrivit să se apropie și să strângă farfuria.

Când strângerea farfuriei devine deranjantă

Dacă ospătarul încearcă în mod repetat să ridice farfuria în timp ce clientul încă mănâncă, gestul poate produce exact impresia pe care personalul ar trebui să o evite, iar persoana se poate simți grăbită sau poate considera că serviciul oferit este unul slab.

În astfel de situații, cea mai simplă soluție este ca ospătarul să întrebe înainte de a lua farfuria, în loc să se bazeze exclusiv pe presupuneri sau pe interpretarea limbajului corporal.

Ce transmit tacâmurile așezate pe farfurie

Poziția cuțitului și a furculiței poate reprezenta, la rândul ei, un indiciu pentru personal. Whitmore spune că așezarea încrucișată a tacâmurilor pe farfurie poate indica faptul că persoana încă mănâncă sau doar face o pauză, în timp ce așezarea lor una lângă cealaltă, aproximativ în dreptul orei patru, poate transmite că masa s-a încheiat.

Aceste semnale nu sunt însă universale, iar regulile privind poziționarea tacâmurilor pot varia în funcție de țară și de restaurant, motiv pentru care ospătarul ar trebui să țină cont și de celelalte indicii oferite de client.

Și clienții trebuie să țină cont de situația din restaurant

Durata unei mese nu este stabilită printr-o regulă universală, iar timpul în care un grup poate ocupa o masă depinde de restaurant, de numărul persoanelor din grup, de existența unor rezervări și de eventualele limite de timp comunicate clienților.

Whitmore recomandă ca oamenii să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, astfel încât, dacă mai multe persoane așteaptă pentru o masă, un grup care a terminat de mâncat să țină cont de situație. Dacă restaurantul nu este aglomerat și nu există clienți care așteaptă, masa poate continua fără aceeași presiune.

În cele din urmă, atunci când nu este clar dacă un client a terminat sau doar face o pauză, cea mai sigură variantă pentru ospătar rămâne o întrebare simplă înainte de a ridica farfuria.

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