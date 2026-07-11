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Video Taifunul Bavi lovește China, Japonia și Taiwan. Peste 2 milioane de oameni, evacuați

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Autoritățile chineze au evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane înainte ca taifunul Bavi să ajungă pe coasta de est a țării, unde este așteptat să lovească în apropierea orașului Wenzhou. Deși furtuna și-a redus din intensitate, aceasta continuă să reprezinte un pericol major din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic.

Autoritățile chineze au evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane. FOTO: X/@BishopPOEvang
Autoritățile chineze au evacuat sâmbătă peste 1,8 milioane de persoane. FOTO: X/@BishopPOEvang

Potrivit Centrului Național de Meteorologie din China, taifunul se afla sâmbătă dimineață la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Wenling, în provincia Zhejiang, cu rafale susținute de până la 144 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson. Meteorologii estimează că Bavi va atinge uscatul în apropierea orașului Wenzhou, cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, notează Reuters.

Evacuări masive în estul Chinei

Presa de stat chineză a anunțat că peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Zhejiang, iar alte peste 100.000 în provincia vecină Fujian.

Chiar dacă taifunul slăbește treptat pe măsură ce înaintează peste ape mai reci, meteorologii avertizează că benzile sale de precipitații, întinse pe o distanță comparabilă cu lungimea Franței, pot provoca inundații severe.

În sudul și centrul Chinei, fenomenele meteo extreme au făcut deja ravagii în această săptămână, provocând moartea a cel puțin 39 de persoane și inundații importante.

Japonia și Taiwan resimt efectele furtunii

Înainte de a se îndrepta spre China, taifunul a afectat sudul Japoniei și nordul Taiwanului.

În Japonia, peste 18.000 de locuințe și obiective au rămas fără energie electrică pe insula Okinawa, iar zeci de zboruri au fost anulate.

În Taiwan, autoritățile au evacuat peste 14.000 de persoane, în special din zonele montane, din cauza riscului de alunecări de teren și inundații. Deși taifunul nu a atins direct insula, pompierii au raportat 87 de răniți, majoritatea în urma căzăturilor sau a obiectelor doborâte de vânt.

Guvernul taiwanez a suspendat cursurile și activitatea instituțiilor publice în aproape toate orașele și județele, a anulat 920 de zboruri internaționale și toate cele 282 de curse interne. Principalul aeroport internațional al țării, din Taoyuan, și-a redus drastic activitatea.

17 morți în Filipine

În Filipine, unde efectele indirecte ale taifunului au amplificat ploile musonice, cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor și alunecărilor de teren.

Meteorologii avertizează că, deși Bavi își pierde treptat din putere, furtuna rămâne periculoasă din cauza cantităților uriașe de apă pe care le transportă. Specialiștii subliniază că încălzirea oceanelor favorizează intensificarea ciclonilor tropicali și creșterea precipitațiilor extreme.

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