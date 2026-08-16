O femeie din Columbia și-a protejat câinele cu propriul corp de dărâmăturile provocate de cutremurul devastator de luni, 10 august, care a făcut aproape 300 de victime.

Video: X @comunicaliamx

Michel Ruiz, fratele lui Lenny, povesteşte cum a găsit animalul lângă cadavrul acesteia, în mijlocul dărâmăturilor, scrie News.ro.

Această „poveste de dragoste” dintre avocata Lenny şi câinele ei, Salomon, potrivit lui Ruiz, a devenit virală pe reţelele sociale.

„Sora mea şi-a dat viaţa pentru el, pentru că îl ţinea strâns la piept când întreaga clădire s-a prăbuşit peste ei. Eu văd în asta o poveste de dragoste, pentru că, evident, ea a iubit acest animal mic (...) când iubeşti ceva, îl protejezi”, povesteşte el, cu lacrimi în ochi, pentru AFP din oraşul Pasto.

Câinele, în vârstă de 12 ani, suferă de crize de epilepsie care l-au lăsat orb. El face parte din cele 205 de animale care au fost salvate, conform ultimelor cifre furnizate de organizaţia responsabilă cu operaţiunile de salvare.

Stăpânii săi spun că Salomon este „trist” din cauza acestei pierderi. „L-am dus lângă sicriul ei ca să-şi ia rămas bun”, a povestit Jessica Florez, cumnata lui Lenny.

Seismul, cu magnitudinea de 7,4, cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul secol, a avut epicentrul în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá.

Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales.

În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate.

Seismul s-a produs la doar câteva zile după ce Abelardo de La Espriella a fost învestit preşedinte, noua administraţie confruntându-se acum cu prima sa criză, pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din ţara vecină Venezuela din iunie.