La inaugurarea lucrărilor de extindere și modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, președintele Nicușor Dan a fost huiduit de susținătorii lui Călin Georgescu. Unul dintre ei a venit cu o pancartă pe care scia „Turul 2, înapoi”.

În ciuda huiduielilor, șeful statului a vorbit despre progresele României din ultimele decenii și a făcut apel la o evaluare mai echilibrată a situației din țară. „Să ne bucurăm când avem succese”, le-a transmis Nicușor Dan românilor.

Președintele Nicușor Dan, la Bistrița Foto: Observatorul BN

„De Bistrița mă leagă amintiri. La o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care o așteaptă de multă vreme. E important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pare că, dacă ne uităm la TV, pare că suntem în preajma Apocalipsei. Nu suntem deloc așa”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a recunoscut că România se confruntă în continuare cu probleme, însă a subliniat că acestea nu ar trebui să ducă la ignorarea progreselor înregistrate.

„Bineînțeles că România are corupție, grupuri de interese. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai digitalizați decât suntem, mult mai departe decât suntem. Când am avut succese, am avut succese”, a spus președintele.

Nicușor Dan, despre discuția cu președintele Serbiei

Nicușor Dan a afirmat că președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a vorbit public despre evoluția României din ultimele trei decenii.

„Ieri am participat la un summit în Ucraina și președintele Serbiei a spus public că e impresionat de realizările României în 20 de ani de când a venit el aici. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că e totul perfect. Să ne uităm cu echilibru unde suntem și, în felul ăsta, vom face mai bună societatea pentru noi și pentru copiii noștri”, a încheiat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și în timpul discursului.

Președintele a participat la evenimentul organizat cu ocazia finalizării lucrărilor de extindere și modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Proiectul a vizat modernizarea infrastructurii medicale și dotarea unității cu echipamente și tehnologii moderne.

Investiția a inclus extinderea spitalului, reabilitarea unor spații existente și digitalizarea unor activități medicale.