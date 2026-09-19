O plajă din Italia atrage tot mai mulți turiști datorită unei reguli neobișnuite: femeile și bărbații sunt obligați să stea în zone separate, despărțite de un zid lung de 74 de metri. Locul, considerat ultima plajă din Europa unde se păstrează această tradiție, a devenit și mai popular după ce o turistă s-a revoltat și a numit regula „absurdă și medievală”.

Este vorba despre La Lanterna, cunoscută de localnici drept El Pedocin, o plajă aflată în Trieste, în nord-estul Italiei. Pentru localnici, însă, locul nu este doar o atracție turistică, ci o parte importantă a istoriei orașului.

Plaja unde femeile și bărbații nu au voie să stea împreună Foto: Getty images

Intrarea costă 1,20 euro. Vizitatorii trec apoi prin două uși diferite: femeile într-o parte, iar bărbații în cealaltă. După vestiare, cele două zone continuă separat până la plajă. Un zid lung de 74 de metri îi desparte pe cei care vin să facă baie, relatează CNN.

Dacă o femeie și un bărbat ajung împreună la El Pedocin, trebuie să se despartă la intrare. Cei care vor să vorbească între ei o pot face doar după ce înoată dincolo de zona în care se sparg valurile, unde cele două sexe se pot întâlni.

Scandalul care a făcut plaja celebră

Regula a ajuns în atenția internațională în luna iunie, după un incident în care au fost implicați doi turiști din Milano. Cei doi au plătit pentru a intra pe plajă, însă au aflat abia după aceea că femeile și bărbații trebuie să stea în sectoare diferite. Turista s-a revoltat și a cerut să-i fie restituiți banii.

Zidul care desparte femeile de bărbați Foto: Getty images

Potrivit presei locale, ea a catalogat regula drept „absurdă și medievală”.

Un alt incident a avut loc în aceeași perioadă, când o turistă a intrat în zona destinată bărbaților și a fost rugată de o localnică să respecte regulile. Discuția a degenerat într-o ceartă, iar turiștii au acuzat localnicii că trăiesc „în Evul Mediu” și că separarea reprezintă discriminare de gen. Angajații plajei au intervenit pentru a calma conflictul.

În mod paradoxal, controversa nu a îndepărtat vizitatorii. Dimpotrivă, numărul acestora a crescut puternic.

În iulie 2026 au fost înregistrate 53.610 intrări, față de 34.885 în iulie 2025. În primele trei luni ale sezonului, plaja a ajuns la peste 100.000 de intrări, mai exact 106.696, potrivit datelor prezentate de presa italiană.

O tradiție veche de peste un secol

El Pedocin există de la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului XX. Anul 1903 este menționat în mod tradițional drept anul deschiderii, deși data exactă nu este sigură.

La acea vreme, Trieste nu făcea parte din Italia. Orașul era unul dintre cele mai importante centre ale Imperiului Austro-Ungar și principalul său port.

Katia Pizzi, lector în Studii Italiene la University of London, explică transformarea orașului dintr-o localitate marginală într-un centru prosper.

„A trecut de la un sat neînsemnat, care practic nici nu exista până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când au venit austriecii, la un oraș foarte prosper și bogat în decursul unui singur secol”, spune ea.

Plaja El Pedocin Foto: Shutterstock

Trieste a atras muncitori, dar și oameni cu capital, devenind rapid unul dintre cele mai prospere orașe din regiune. Chiar și numele Pedocin are legătură cu trecutul austro-ungar. Porecla provine de la cuvântul pentru „păduche”, locul fiind asociat cu soldații austrieci care își curățau caii și îi scăpau de paraziți pe această porțiune de țărm.

Plaja se află la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de Piazza Unità d’Italia, piața centrală a orașului.

De ce femeile spun că zidul le oferă libertate

Separarea femeilor și bărbaților, care astăzi poate părea neobișnuită, are o legătură cu istoria emancipării femeilor din Trieste.

Katia Pizzi amintește că orașul a fost unul dintre primele locuri din ceea ce este astăzi Italia în care a existat un liceu destinat exclusiv fetelor.

„Când Trieste a devenit italian în 1918, nivelul de educație era foarte ridicat. Trieste nu era doar un oraș prosper, ci și unul foarte activ din punct de vedere cultural, iar clasele de mijloc erau foarte bine educate- inclusiv femeile”, explică ea.

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În oraș exista și o puternică tradiție a sportului și a activităților în aer liber. Înotul, navigația și escalada erau populare, iar femeile participau la aceste activități.

„El Pedocin făcea parte din acest lucru. Era vorba despre cultivarea corpului ca formă de sport și dezvoltare personală”, spune Pizzi.

Scriitorul Mauro Covacich, născut și crescut în Trieste, își amintește că mergea la El Pedocin împreună cu mama sa. „Ca toți cei din Trieste, am fost dus acolo de mama mea”, povestește el.

Pentru femei, spune scriitorul, era foarte ușor să ajungă la plajă deoarece aceasta se afla aproape de centrul orașului și era bine conectată prin transportul public.

„Triestinii, dar mai ales femeile, obișnuiau să meargă acolo. La acea vreme, erai măsurat în funcție de înălțime, nu de vârstă, așa că mergeam cu ea până când nu mai puteam sta în zona femeilor”, spune Covacich, pentru publicația citată.

În prezent, un părinte poate intra cu un copil cu vârsta sub 12 ani, indiferent dacă este fată sau băiat.

Femeile pot face topless fără să fie privite de bărbați

Pentru unele dintre clientele actuale, zidul reprezintă tocmai libertatea de care au nevoie.

Micol Brusaferro, jurnalistă și autoare din Trieste, a descoperit El Pedocin abia când era adultă, după ce a început să lucreze în apropierea plajei.

„Am mers de câteva ori în pauza de prânz și am descoperit această realitate foarte colorată. Sunt mai multe generații împreună, există o libertate totală în ceea ce privește costumul de baie-poți purta tanga sau poți face topless pentru că bărbații nu te văd- și mi-a plăcut această atmosferă specială”, spune ea.

Brusaferro a scris chiar trei cărți despre particularitățile plajei și ale orașului.

„La fel ca multe alte femei, merg pentru că este în centru, dar știi și că, dacă costumul tău de baie nu este perfect, dacă părul tău nu este perfect, dacă nu te-ai epilat perfect, nimeni nu va spune nimic, pentru că ești printre femei. Nimeni nu te va critica, pentru că și ele trec prin același lucru”, explică ea.

Pentru Brusaferro, mersul la Pedocin este un ritual. Uneori vine cu prietenele, dar cel mai des merge singură pentru a citi.

„Este un simbol al orașului și amintește de emanciparea femeilor”, spune ea.

În opinia sa, turista care a criticat plaja nu a înțeles semnificația locului pentru locuitorii din Trieste.

„Nu este sexistă, este un simbol al libertății. De fiecare parte, femeile și bărbații fac ce vor. Aici vorbesc tare, își dau sfaturi, discută lucruri intime. Poate că, de cealaltă parte, bărbații joacă cărți cu prietenii sau discută. A fost întotdeauna foarte liber aici. Nimeni nu vrea să dărâme zidul, pentru că există această tradiție care continuă și nu deranjează pe nimeni”, afirmă ea.

Ce se întâmplă pe partea bărbaților

Samuele Miceli, salvamar la El Pedocin, lucrează aici de patru ani și spune că preferă această plajă în locul altora administrate de cooperativa pentru care lucrează.

„Totul ține de liniștea de aici”, spune el.

Pe partea femeilor se află mame cu copii și cliente obișnuite, în special femei care caută liniștea.

Pe partea bărbaților se găsesc persoane în vârstă care joacă cărți, turiști și muncitori din port care profită de pauză pentru a face plajă. Zona este și accesibilă persoanelor cu dizabilități de ambele sexe, deoarece permite accesul cu scaunul rulant direct în apă.

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Miceli spune că turiștii ajung frecvent la plajă fără să știe că femeile și bărbații sunt separați.

„Unii pleacă, dar cei mai mulți rămân”, afirmă el.

Despre turista care s-a plâns de regulă, salvamarul spune că reacția acesteia i s-a părut „amuzantă”.

„Este o plajă a ta”

Katia Pizzi a vizitat la rândul său El Pedocin și spune că experiența a fost una plăcută.

„A fost grozav, mi-am întins prosopul, nimeni nu m-a deranjat și am stat puțin la soare. Am fost foarte fericită. A fost un loc special, o plajă a ta”, povestește ea.

Pentru localnici, însă, importanța plajei depășește experiența unei zile de vară.

Brusaferro spune că El Pedocin este legat de identitatea orașului și de istoria emancipării femeilor.

În ultimii ani, plaja a început să fie descoperită tot mai mult de turiști, inclusiv după ce a fost prezentată în ghiduri turistice și videoclipuri ale influencerilor.

„Oamenii vin din curiozitate, dar trebuie să respecte regulile. Este o tradiție”, avertizează Brusaferro.

Ea spune că un sondaj realizat de ziarul local în urmă cu câțiva ani a arătat că o majoritate covârșitoare a locuitorilor dorește ca lucrurile să rămână așa.

„Ar deveni o plajă ca toate celelalte”, spune ea despre posibilitatea demolării zidului.

Katia Pizzi consideră că tradiția poate fi păstrată atât timp cât localnicii o doresc.

„Dacă femeile sunt mulțumite de acest lucru, nu văd de ce ar trebui schimbat. Dacă nu vrei să mergi la o plajă destinată doar femeilor, poți merge la cea de lângă ea”, spune ea.

Pentru Mauro Covacich, zidul nu reprezintă neapărat ceea ce văd turiștii care îl consideră o relicvă a trecutului.

„Când oamenii spun că este «ultimul zid din Europa», nu înseamnă că este ultima rămășiță a unor concepții bigote. Pentru mine, pare să fie un simbol al libertății, al libertății față de prejudecăți. Este cu siguranță puțin bizară, dar Trieste este un oraș excentric, o fuziune între cultura austriacă, slovenă și italiană. Dacă zidul ar fi demolat, ar fi o modalitate de a șterge această diferență”, afirmă scriitorul.

Iar salvamarul Samuele Miceli rezumă cel mai simplu poziția celor care apără tradiția:

„Oamenii sunt fericiți, plaja este plină. De ce să dărâmăm zidul? Dacă vedeți acest lucru ca pe ceva negativ, puteți merge în altă parte”, a spus acesta.