 A murit interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor | adevarul.ro
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A murit interlopul găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor

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Viorel Oarză, cunoscut în lumea interlopă ieșeană și fost boxer profesionist, a murit. Bărbatul a fost împușcat în cap pe 15 septembrie, într-o pădure din comuna Holboca, și se afla în stare critică la spital. Medicii l-au menținut în viață cu ajutorul aparatelor, iar familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor.

Viorel Moarză a fost deconectat de la aparate
Viorel Moarză a fost deconectat de la aparate Foto: FB

Viorel Oarză a fost deconectat de la aparatele care îl mențineau în viață, după ce starea sa s-a deteriorat grav. Familia şi-a dat acordul pentru ca acesta să fie deconectat de la aparate şi să-i fie prelevate organele.

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunță trecerea la cele veșnice a lui Viorel Oarză. Cu inimile îndurerate, familia și prietenii se despart de el, păstrându-i pentru totdeauna amintirea în sufletele lor. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, tată! Vei rămâne mereu în inimile noastre, tată”, a transmis fiul acestuia, pe Facebook.

Viorel Oarză a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Viorel Oarză a fost găsit pe 15 septembrie, în pădurea de la Rusenii Noi, comuna Holboca, cu o plagă produsă prin împușcare în zona capului. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112.

Potrivit primelor informații din anchetă, bărbatul se afla într-o mașină împreună cu un prieten. La un moment dat, Oarză i-a spus acestuia că merge până în pădure. După scurt timp, prietenul său a auzit o împușcătură și a mers să vadă ce se întâmplase. Acolo l-a găsit pe Viorel Oarză grav rănit.

Lângă bărbat a fost găsit și un pistol, care a fost ridicat de anchetatori pentru verificări. Primele date ale anchetei indicau o tentativă de suicid. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și fusese transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost internat în comă de gradul al IV-lea.

Cine a fost Viorel Oarză

Viorel Marian Oarză a fost un fost boxer profesionist din Iași, devenit cunoscut atât în România, cât și în Italia. În anii '90, numele său a apărut în lumea interlopă ieșeană, iar ulterior acesta a ajuns să fie cunoscut și în Torino.

Presa italiană îl prezentase drept unul dintre liderii grupării „Brigada”, formată în principal din cetățeni români. Gruparea a fost descrisă de autoritățile italiene drept o structură de tip mafiot, iar în dosarele instrumentate de anchetatori apăruseră acuzații privind activități precum extorcarea, traficul de droguri, proxenetismul și acte de violență.

În Italia, Viorel Oarză fusese poreclit „Il Padrino” și a fost arestat de autoritățile italiene.

După revenirea în România, numele său a apărut în mai multe dosare penale. În 2024, Viorel Oarză a fost condamnat definitiv la Iași după ce agresase membri ai unui juriu în timpul unui meci de box.

Într-un alt dosar, care viza un scandal mai vechi izbucnit la sediul Inspectoratului Județean în Construcții Iași, acesta a fost achitat, iar decizia a fost menținută de Curtea de Apel Iași în 2026.

Ancheta privind împușcarea lui Viorel Oarză continuase după internarea sa, iar arma găsită în apropierea acestuia a fost ridicată pentru expertiză.

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