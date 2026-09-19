 Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală | adevarul.ro
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Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală

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Un moment amuzant a avut loc la summitul desfășurat în Ucraina. Nicușor Dan și-a aranjat șosetele în timp ce stătea lângă Volodimir Zelenski, iar gestul președintelui român nu a trecut neobservat. Liderul ucrainean și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa a fost surprinsă de camerele de filmat.

Scena a avut loc vineri, 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic, unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea a fost găzduită de Volodimir Zelenski în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

În videoclip, se observă cum Nicușor Dan și Volodimir Zelenski stau unul lângă celălalt în primul rând. La un moment dat, Nicușor Dan a început să-și aranjeze șoseta de la piciorul drept. Gestul a fost observat de Zelenski, care și-a întors privirea pentru câteva clipe către omologul său român. 

Nicușor Dan și-a continuat gestul și la piciorul stâng, iar Zelenski s-a uitat din nou mirat către el, abținându-și un zâmbet. 

Filmarea a fost publicată pe TikTok de jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț. 

„Am filmat astăzi un videoclip amuzant la summitul economic la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a transmis aceasta. 

Președintele României a participat vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, cunoscută și sub denumirea Carpathian 8.

Evenimentul a avut loc în regiunea Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Summitul reunește lideri și reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică și urmărește dezvoltarea cooperării regionale.

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