 Cum i-a făcut Gică Hagi loc la națională lui Ianis: l-a pus pe un post pe care nu dă randament. Decizie controversată | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 19 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum i-a făcut Gică Hagi loc la națională lui Ianis: l-a pus pe un post pe care nu dă randament. Decizie controversată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România începe aventura din Liga Națiunilor pe 25 septembrie, când va întâlni Suedia în deplasare. Patru zile mai târziu, tricolorii vor juca împotriva Bosniei, iar pe 2 octombrie este programat meciul cu Polonia. Prima serie de partide se încheie pe 5 octombrie, cu returul contra Suediei.

Ianis și tatăl său, Gică Hagi
Ianis și tatăl său, Gică Hagi Foto: Colaj FRF/Facebook

Pentru aceste meciuri, Gică Hagi a convocat 33 de fotbaliști (VEZI AICI LOTUL FINAL). O alegere care atrage atenția este poziția lui Ianis Hagi în lot: selecționerul l-a trecut ca extremă stânga, deși îl consideră în principal un mijlocaș ofensiv, în rolul de „număr 10”.

Hagi a ales să profite de faptul că Ianis poate evolua pe mai multe posturi. În acest fel, fiul său poate fi folosit în banda stângă, acolo unde România are mai puține variante de specialitate.

În sistemul 4-3-3 pregătit de selecționer, fiecare poziție are câte trei opțiuni. Pentru postul de extremă stânga au fost trecuți Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia – 36 de selecții și 5 goluri), Florin Tănase (Omonia, Cipru – 28 de selecții și 5 goluri) și Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia – 54 de selecții și 8 goluri).

Gică Hagi avea opțiuni mai bune în banda stângă

Această poziție nu este una în care mijlocașul ofensiv evoluează în mod obișnuit. Și la Alanyaspor, în actualul sezon, atunci când a prins minute, Ianis a fost utilizat mai degrabă în centrul terenului, fie ca mijlocaș central, fie în spatele atacantului. Același rol l-a avut și în primul meci al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei. În amicalul cu Georgia, disputat pe 2 iunie, la Tbilisi, Ianis a purtat tricoul cu numărul 10, banderola de căpitan și a fost folosit ca mijlocaș ofensiv.

Cu toate astea, în lotul preliminar de 48 de jucători existau mai multe variante de meserie pentru postul de extremă stânga. Ianis Stoica, Alex Dobre și Ștefan Baiaram erau printre fotbaliștii luați în calcul, însă niciunul nu a prins lotul final. Florinel Coman era și el o variantă pentru zona ofensivă, dar jucătorul lui Al Gharafa a fost scos din calcule din cauza unei accidentări.

Alți selecționeri care l-au mai „încercat” pe Ianis

Ianis Hagi a fost folosit de opt ori ca extremă stânga în cele 54 de meciuri disputate pentru naționala României. Cosmin Contra l-a trimis în această zonă de două ori, Mirel Rădoi de trei ori, Edi Iordănescu în două partide de la EURO 2024, iar Mircea Lucescu o singură dată, în meciul cu San Marino.

În aceste apariții, Ianis a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă. Mult mai des a evoluat însă în partea dreaptă, unde a fost utilizat în 27 de meciuri. De acolo, fotbalistul a marcat de trei ori și a contribuit cu alte trei assisturi.

În ultimii ani, Ianis nu a fost o alegere principală pentru niciuna dintre cele două extreme. Dennis Man și Valentin Mihăilă au ocupat cel mai des cele două poziții, în timp ce Hagi a fost folosit în special în diferite roluri la mijlocul terenului.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);
  • 28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);
  • 2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);
  • 5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);
  • 14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);
  • 17 noiembrie, 21.45: Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Alegeri tensionate în Germania: Cum poate scrutinul regional din Berlin și Mecklenburg-Pomerania să pună capăt carierei politice a lui Friedrich Merz
gandul.ro
image
Câți bani va pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul oficial
fanatik.ro
image
Palatul de 4,4 milioane de euro care se prăbușește în centrul Bucureștiului. A fost ambasada SUA timp de 70 de ani și zace de un deceniu fără cumpărător
libertatea.ro
image
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
digisport.ro
image
La ce etaj e bine să stai într-un bloc. Apartamentele de aici sunt mai ușor de vândut și pot avea facturi mai mici
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI
observatornews.ro
image
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările hotelurilor din Monaco
cancan.ro
image
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
De ce avem o mică adâncitură între nas și buza de sus. La ce folosește, de fapt, filtrumul
playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a fost filmat când își aranja șosetele în timpul summitului din Ucraina. Volodimir Zelenski îl vede și se uită siderat VIDEO
ziare.com
image
Probleme în familia lui Florinel Coman: soția fotbalistului de la Al-Gharafa a dezvăluit tot
digisport.ro
image
Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Mai poți bea dacă ai avut probleme cu dependența? Ce spun studiile recente
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 19-20 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu! Fiul Andreei Esca a recunoscut: „Am fost îndrăgostit”
click.ro
image
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
click.ro
image
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Cum au petrecut cei doi la marele eveniment. Jador a făcut show
image
Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu! Fiul Andreei Esca a recunoscut: „Am fost îndrăgostit”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca