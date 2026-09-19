Cum i-a făcut Gică Hagi loc la națională lui Ianis: l-a pus pe un post pe care nu dă randament. Decizie controversată

România începe aventura din Liga Națiunilor pe 25 septembrie, când va întâlni Suedia în deplasare. Patru zile mai târziu, tricolorii vor juca împotriva Bosniei, iar pe 2 octombrie este programat meciul cu Polonia. Prima serie de partide se încheie pe 5 octombrie, cu returul contra Suediei.

Ianis și tatăl său, Gică Hagi Foto: Colaj FRF/Facebook

Pentru aceste meciuri, Gică Hagi a convocat 33 de fotbaliști (VEZI AICI LOTUL FINAL). O alegere care atrage atenția este poziția lui Ianis Hagi în lot: selecționerul l-a trecut ca extremă stânga, deși îl consideră în principal un mijlocaș ofensiv, în rolul de „număr 10”.

Hagi a ales să profite de faptul că Ianis poate evolua pe mai multe posturi. În acest fel, fiul său poate fi folosit în banda stângă, acolo unde România are mai puține variante de specialitate.

În sistemul 4-3-3 pregătit de selecționer, fiecare poziție are câte trei opțiuni. Pentru postul de extremă stânga au fost trecuți Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia – 36 de selecții și 5 goluri), Florin Tănase (Omonia, Cipru – 28 de selecții și 5 goluri) și Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia – 54 de selecții și 8 goluri).

Gică Hagi avea opțiuni mai bune în banda stângă

Această poziție nu este una în care mijlocașul ofensiv evoluează în mod obișnuit. Și la Alanyaspor, în actualul sezon, atunci când a prins minute, Ianis a fost utilizat mai degrabă în centrul terenului, fie ca mijlocaș central, fie în spatele atacantului. Același rol l-a avut și în primul meci al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei. În amicalul cu Georgia, disputat pe 2 iunie, la Tbilisi, Ianis a purtat tricoul cu numărul 10, banderola de căpitan și a fost folosit ca mijlocaș ofensiv.

Cu toate astea, în lotul preliminar de 48 de jucători existau mai multe variante de meserie pentru postul de extremă stânga. Ianis Stoica, Alex Dobre și Ștefan Baiaram erau printre fotbaliștii luați în calcul, însă niciunul nu a prins lotul final. Florinel Coman era și el o variantă pentru zona ofensivă, dar jucătorul lui Al Gharafa a fost scos din calcule din cauza unei accidentări.

Alți selecționeri care l-au mai „încercat” pe Ianis

Ianis Hagi a fost folosit de opt ori ca extremă stânga în cele 54 de meciuri disputate pentru naționala României. Cosmin Contra l-a trimis în această zonă de două ori, Mirel Rădoi de trei ori, Edi Iordănescu în două partide de la EURO 2024, iar Mircea Lucescu o singură dată, în meciul cu San Marino.

În aceste apariții, Ianis a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă. Mult mai des a evoluat însă în partea dreaptă, unde a fost utilizat în 27 de meciuri. De acolo, fotbalistul a marcat de trei ori și a contribuit cu alte trei assisturi.

În ultimii ani, Ianis nu a fost o alegere principală pentru niciuna dintre cele două extreme. Dennis Man și Valentin Mihăilă au ocupat cel mai des cele două poziții, în timp ce Hagi a fost folosit în special în diferite roluri la mijlocul terenului.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);

28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);

2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);

5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);

14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);