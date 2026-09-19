 Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți” | adevarul.ro
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Interviu Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”

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Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a acordat un interviu postului Russia Today, în care a vorbit despre protestul ciobanilor din București, situația economică și socială din România și relația țării cu Uniunea Europeană. În timpul intervenției, europarlamentara a făcut mai multe afirmații controversate, susținând că românii „mor de foame”, iar politicienii aflați la putere „au oprit apa”.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă
Europarlamentarul Diana Șoșoacă Foto: arhivă, adevărul

Interviul a fost realizat după protestul ciobanilor din București, din 15 septembrie. Diana Șoșoacă a susținut că la protestul din Piața Victoriei ar fi participat zeci de mii de oameni și că forțele de ordine ar fi intervenit violent.

„Oierii au ieșit în stradă pentru că nu mai pot trăi. Oamenii din România au ieșit în stradă; sunt mii și mii, nu știu, poate peste 50.000 de persoane”, a afirmat Șoșoacă.

Mai mult, Șoșoacă a susținut însă că manifestația a fost pașnică și că protestatarii au fost agresați de jandarmi și polițiști. „Jandarmeria și poliția au început să bată și să gazeze populația care se afla acolo fără arme. A fost o manifestație pașnică”, a spus ea, potrivit G4 Media.

În realitate, la protestul de luni, 15 septembrie 2026, au participat în jur de 3.000 de persoane, după estimările autorităților. 

Acuzații privind sacrificarea oilor

Președinta S.O.S. România a afirmat că măsurile privind sacrificarea oilor au fost impuse de Comisia Europeană.

„În capitala României putem vedea dictatura Uniunii Europene care este impusă în România de toate aceste partide politice care conduc întreaga Românie. Avem mulți ciobani, pentru că Comisia Europeană a ordonat să fie ucis un număr mare de oi, iar anul trecut am reușit să opresc această ucidere, o ucidere masivă de oi”, a declarat ea.

În iulie 2024, România a notificat Comisia Europeană privind focare de pestă a micilor rumegătoare.Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/2119 privind măsuri de urgență pentru infecțiile cu virusul bolii în România. Drept urmare, România a dispus măsuri naționale pentru controlul și eradicarea bolii. Printre măsuri se numărau restricționarea mișcării rumegătoarelor mici și condiții pentru transporturi.

„Suntem sclavii Uniunii Europene”

În interviu, Șoșoacă a acuzat Uniunea Europeană că ar trata diferit statele membre și a susținut că România ar fi dezavantajată în cadrul politicilor europene.

„Aceasta este așa-zisa democrație a Uniunii Europene: bătaie, sclavie, gaze, iar ei își doresc ca populația să fie formată din sclavi, nu din oameni care să poată judeca singuri, să muncească și să-și aibă drepturile. Nu avem drepturi; suntem sclavii Uniunii Europene”, a afirmat europarlamentara.

Șoșoacă, la televiziunea Kremlinului: „NATO și UE împing România spre război cu Rusia”

„Oamenii de aici mor de foame”

Unul dintre cele mai controversate momente ale interviului a fost cel în care Șoșoacă a vorbit despre situația socială din România și despre un caz din Galați.

„Știi că acum două luni, pentru prima dată de la foametea din ’46–’47, avem prima familie răpusă de foamete în România, în România Uniunii Europene? Avem un copil de 4 ani ucis de foame! Poți să crezi așa ceva? Iar mama lui și alți doi frați au fost la un pas de a muri de foame!”, a declarat ea.

În cazul la care face referire, tragedia s-a produs în iunie 2026, în Galați. Copilul decedat avea 2 ani, nu 4 ani, iar cei doi frați ai săi au fost găsiți în stare gravă în locuința în care se aflau împreună cu mama lor.

„Oamenii de aici mor de foame, crede-mă!”

Șoșoacă a continuat cu o altă acuzație la adresa autorităților. „Oamenii de aici mor de foame, crede-mă! Iar acum, politicienii de la putere au oprit apa! Îți poți imagina așa ceva? Se duc în munți și opresc apa și o duc la companiile lor!”, a afirmat președinta S.O.S. România.

Europarlamentara a susținut și că persoanele care acordă interviuri pentru Russia Today sau distribuie materiale ale postului riscă să ajungă la închisoare.

„Dacă dai interviuri pentru Russia Today sau dacă distribui comentariile, videoclipurile, știrile Russia Today, mergi la închisoare. Așa că, dacă voi merge la închisoare, veți ști de ce. Dar până voi merge la închisoare și până mă vor reduce la tăcere, voi vorbi chiar și cu Russia Today!”, a declarat ea.

De asemenea, Șoșoacă a mai susținut că deplasările în Rusia ar putea fi considerate o faptă penală. „Aceasta este realitatea Uniunii Europene! Iar acum au vrut să pună în aplicare o lege: dacă călătorești în Rusia, așa cum fac eu, ei bine, în acel moment ești trădător, ești spion și trebuie să mergi la închisoare”, a afirmat ea.

„Cred că vor fi lagăre de concentrare”

În finalul intervenției, Șoșoacă a făcut și o afirmație despre viitorul României și al altor state din regiune.

„În viitor va fi ca în fascism. Va fi… cred că în România, Bulgaria și văd că și în Ungaria, pentru că sunt pedepsiți pentru naționalismul lor politic… cred că vor fi lagăre de concentrare. Asta vor să facă”, a afirmat ea.

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