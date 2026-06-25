search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela a ajuns 188 de morți și peste 1.500 de răniț. Strigăte de ajutor: „Vecinii sunt îngropați sub mololoz”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela a crescut dramatic. Cel puțin 188 de persoane au murit și peste 1.500 au fost rănite, a anunțat joi seara președintele Parlamentului, Jorge Rodríguez.

Rodríguez a precizat și că 157 de oameni sunt dați dispăruți, în timp ce echipele de intervenție și localnicii caută supraviețuitori sub ruine, potrivit AFP, citată de Agerpres.  

În zonele de la epicentru, jurnaliștii AFP au descris scene de devastare totală: clădiri prăbușite, străzi acoperite de moloz și familii care sapă cu mâinile goale în încercarea disperată de a-și salva rudele.

Regiunea La Guaira, cea mai afectată

Cele mai mari pagube au fost raportate în zona orașului La Guaira, la nord de Caracas, unde se află Aeroportul Internațional Maiquetía. Infrastructura aeroportului a fost grav avariată, iar traficul aerian a fost suspendat. În orașul costier Catia La Mar, mai multe blocuri s-au prăbușit complet.

Localnicii povestesc momente de groază. Antonio Bermúdez, rămas fără locuință, spune că o femeie de la etajul 11 încă îi răspunde de sub dărâmături: „Nu avem niciun utilaj, nu avem nimic ca să o ajutăm.”

Lisbeth Vázquez, 37 de ani, a relatat pentru AFP cum ea și familia ei au scăpat în ultimul moment: „A fost îngrozitor. Vecini de la etajele inferioare sunt îngropați sub moloz, încercăm să îi scoatem la suprafață”.

Un alt locatar, Dani Rizo, a cerut ajutor urgent: „Aici este o fetiță blocată de ieri seară. Putem să o scoatem, dar avem nevoie de un excavator”.

„Stare de urgență și replici puternice„

Președinta interimară Delcy Rodríguez a decretat starea de urgență și coordonează intervențiile în La Guaira. Primele estimări anunțate de ea indicau 164 de morți și 971 de răniți, însă bilanțul a crescut rapid pe măsură ce echipele de salvare au avansat în zonele afectate.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la doar 39 de secunde distanță, la aproximativ 170 km vest de Caracas. Potrivit USGS, seismul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900. Peste 20 de replici au fost înregistrate ulterior.

Haos în Caracas și jafuri în zonele afectate

În capitală, numeroase clădiri s-au prăbușit, iar străzile sunt pline de moloz și cioburi. Mulți locuitori au petrecut noaptea în aer liber, în mașini, speriați de replicile continue.

În Catia La Mar, jurnaliștii AFP au surprins scene de jaf: oameni ieșind cu sacoșe pline de alimente dintr-un magazin parțial incendiat.

Salvatorii caută supraviețuitori Getty Images
Salvatorii caută supraviețuitori Getty Images

Autoritățile au raportat și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a ordonat oprirea furnizării gazelor naturale pentru a preveni accidente.

Aeroportul principal, închis. Ajutorul internațional va fi redirecționat

Aeroportul Internațional Maiquetía este închis din cauza avariilor severe. Președinta Delcy Rodríguez a anunțat că Venezuela va folosi aeroportul militar La Carlota, situat în zona metropolitană a capitalei, pentru a primi ajutor internațional.

Seismele au fost resimțite și în țările vecine, inclusiv în Columbia - până la Bogota, aflată la 1.000 km distanță - și în nordul Braziliei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
digi24.ro
image
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
gandul.ro
image
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
mediafax.ro
image
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
digisport.ro
image
Metode eficiente prin care îți salvezi plantele de arșița verii. Ce le menține viguroase chiar și în zilele caniculare
click.ro
image
Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal
observatornews.ro
image
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO
playtech.ro
image
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
"Nebunie" totală: aflat la Cupa Mondială, tocmai s-a transferat cu 150.000.000 de euro!
digisport.ro
image
Nu doar Bucureștiul este în pericol. Orașele din țară care ar putea suferi pagube uriașe la un mare seism
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare din iulie 2026. Reguli noi și pentru pensionarea anticipată
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA
click.ro
image
Ce transformare! Corina Chiriac și-a redecorat balconul comunist. Ce făceau poștașii cu scrisorile trimise pe strada Speranței
click.ro
image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Melissa Gilbert foto Profimedia jpg
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nouria Nouri a împlinit 51 de ani. Rețeta preferată din bucătăria afgană. Ingredientul secret, pentru verile caniculare: „Îi dă un gust răcoritor”
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic