Video Bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela a ajuns 188 de morți și peste 1.500 de răniț. Strigăte de ajutor: „Vecinii sunt îngropați sub mololoz”

Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela a crescut dramatic. Cel puțin 188 de persoane au murit și peste 1.500 au fost rănite, a anunțat joi seara președintele Parlamentului, Jorge Rodríguez.

Rodríguez a precizat și că 157 de oameni sunt dați dispăruți, în timp ce echipele de intervenție și localnicii caută supraviețuitori sub ruine, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În zonele de la epicentru, jurnaliștii AFP au descris scene de devastare totală: clădiri prăbușite, străzi acoperite de moloz și familii care sapă cu mâinile goale în încercarea disperată de a-și salva rudele.

Regiunea La Guaira, cea mai afectată

Cele mai mari pagube au fost raportate în zona orașului La Guaira, la nord de Caracas, unde se află Aeroportul Internațional Maiquetía. Infrastructura aeroportului a fost grav avariată, iar traficul aerian a fost suspendat. În orașul costier Catia La Mar, mai multe blocuri s-au prăbușit complet.

Localnicii povestesc momente de groază. Antonio Bermúdez, rămas fără locuință, spune că o femeie de la etajul 11 încă îi răspunde de sub dărâmături: „Nu avem niciun utilaj, nu avem nimic ca să o ajutăm.”

Lisbeth Vázquez, 37 de ani, a relatat pentru AFP cum ea și familia ei au scăpat în ultimul moment: „A fost îngrozitor. Vecini de la etajele inferioare sunt îngropați sub moloz, încercăm să îi scoatem la suprafață”.

Un alt locatar, Dani Rizo, a cerut ajutor urgent: „Aici este o fetiță blocată de ieri seară. Putem să o scoatem, dar avem nevoie de un excavator”.

„Stare de urgență și replici puternice„

Președinta interimară Delcy Rodríguez a decretat starea de urgență și coordonează intervențiile în La Guaira. Primele estimări anunțate de ea indicau 164 de morți și 971 de răniți, însă bilanțul a crescut rapid pe măsură ce echipele de salvare au avansat în zonele afectate.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la doar 39 de secunde distanță, la aproximativ 170 km vest de Caracas. Potrivit USGS, seismul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900. Peste 20 de replici au fost înregistrate ulterior.

Haos în Caracas și jafuri în zonele afectate

În capitală, numeroase clădiri s-au prăbușit, iar străzile sunt pline de moloz și cioburi. Mulți locuitori au petrecut noaptea în aer liber, în mașini, speriați de replicile continue.

În Catia La Mar, jurnaliștii AFP au surprins scene de jaf: oameni ieșind cu sacoșe pline de alimente dintr-un magazin parțial incendiat.

Autoritățile au raportat și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a ordonat oprirea furnizării gazelor naturale pentru a preveni accidente.

Aeroportul principal, închis. Ajutorul internațional va fi redirecționat

Aeroportul Internațional Maiquetía este închis din cauza avariilor severe. Președinta Delcy Rodríguez a anunțat că Venezuela va folosi aeroportul militar La Carlota, situat în zona metropolitană a capitalei, pentru a primi ajutor internațional.

Seismele au fost resimțite și în țările vecine, inclusiv în Columbia - până la Bogota, aflată la 1.000 km distanță - și în nordul Braziliei.