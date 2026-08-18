Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a provocat marţi rănirea uşoară a trei persoane şi pagube materiale în Granada, în sudul Spaniei. Seismul s-a produs la doar câteva zile după un alt cutremur, cu magnitudinea 5, care a fost resimţit în aceeaşi zonă.

Seismul a avut loc în jurul orei 10:38 (08:38 GMT), iar epicentrul a fost localizat în Alhendin, localitate aflată la aproximativ 10 kilometri sud de oraşul Granada, a transmis Institutului Geografic Naţional (IGN).

Printre cele trei persoane rănite se află şi o fată care a fost transportată la spital, a declarat Antonio Sanz, şeful serviciilor de urgenţă din regiunea Andaluzia, potrivit Agerpres.

Echipele de intervenţie au primit peste 50 de apeluri prin care au fost raportate fisuri apărute în clădiri şi căderi de moloz.

Imagini video distribuite pe reţelele sociale surprind resturi căzute pe străzi, precum şi mai multe maşini avariate în oraşul turistic.

„Totul s-a prăbuşit în jurul nostru. A fost terifiant”, a relatat pe platforma X Cristina Ruiz Lopez, tehniciană de laborator. Femeia se afla într-un supermarket din Granada când s-a produs cutremurul.

Seismul de marţi vine după cel cu magnitudinea 5 care a zguduit Granada sâmbătă, puţin după ora locală 01:00 (23:00 GMT vineri), trezindu-i pe locuitori.

La acel moment nu au fost raportate persoane rănite, probabil şi pentru că pe străzi se aflau puţini oameni la ora respectivă. Mai multe clădiri au fost însă afectate.

Preşedintele guvernului regional, Juan Manuel Moreno, a avertizat pe platforma X că mişcările seismice şi replicile ar putea continua în zonă şi le-a cerut locuitorilor „mai multă prudenţă”.

Granada este cunoscută în special pentru Alhambra, palatul inclus în patrimoniul mondial UNESCO, considerat una dintre bijuteriile arhitecturii islamice medievale şi fosta reşedinţă a suveranilor ultimului regat musulman din Spania.