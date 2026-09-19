Tânărul norvegian care vrea să se mute în România cu 6.000 de euro: ce i-au răspuns românii

Un tânăr norvegian de 25 de ani vrea să se mute în România la sfârșitul lunii noiembrie și să rămână aici cel puțin opt luni. Are economisiți 6.000 de euro, tocmai și-a terminat studiile de licență în design de servicii și speră să își găsească un loc de muncă online sau chiar în România. Înainte de a lua decizia, a cerut sfaturi pe Reddit, iar răspunsurile au fost împărțite.

Tânnărul vrea să-și caute un loc de muncă Foto: Picasa

Tânărul a explicat că în Norvegia îi este dificil să își găsească un loc de muncă în domeniul în care s-a pregătit, deoarece multe companii caută designeri cu experiență, nu absolvenți aflați la început de drum.

„Am 25 de ani și tocmai mi-am terminat licența în service design. Încerc să îmi găsesc un loc de muncă relevant, dar este destul de greu să găsești un job pentru juniori, pentru că majoritatea companiilor caută designeri seniori. M-am mutat înapoi la mama mea pentru că este foarte scump să plătesc chirie în Norvegia și mă gândeam că poate ar fi o idee bună să încerc să locuiesc în România”, a povestit norvegianul.

El spune că are aproximativ 6.000 de euro puși deoparte și că planul său este să ajungă în România la sfârșitul lunii noiembrie.

„Vreau să stau cel puțin opt luni. Ideal ar fi să găsesc un loc de muncă online sau chiar să găsesc ceva în România. Prietenii mei adoră ideea, dar părinții mei sunt, bineînțeles, mai sceptici”, a mai scris tânărul.

Foto: captură reddit

Pe lângă costurile vieții și posibilitățile de angajare, acesta a întrebat unde ar fi cel mai bine să locuiască și cum este viața pentru tinerii din România. O altă întrebare importantă pentru el a fost legată de skateboarding, sport pe care îl practică și pe care ar vrea să îl continue după mutare.

„6.000 de euro pot ajunge opt luni, dar nu va fi foarte confortabil”

Un internaut i-a spus pe Reddit că suma poate fi suficientă pentru perioada planificată, însă numai dacă își gestionează foarte atent banii.

„Poți trăi opt luni cu 6.000 de euro fără să lucrezi, presupun. Nu va fi foarte confortabil, dar se poate. Totuși, piața muncii este dooooooogshit, așa că, dacă poți găsi un loc de muncă online, fă asta. În ceea ce privește orașul, depinde foarte mult de ceea ce vrei să faci aici. Dacă îți plac sporturile de iarnă, poți lua în calcul zonele montane. Dacă vrei să fii într-un oraș mare și să ai acces la mai multe oportunități, Bucureștiul ar putea fi o alegere”, i-a transmis acesta.

În ceea ce privește pasiunea pentru skateboarding, utilizatorul i-a spus că Bucureștiul are o comunitate activă.

„Scena de skateboarding este decentă în București. Nu știu exact cum stau lucrurile în celelalte orașe, dar cu siguranță vei găsi oameni cu aceleași interese. Dacă vrei, pot să te ajut și cu alte informații când ajungi aici. Nu te îngrijora prea mult. România este o țară sigură și relaxată în care să trăiești. Iar dacă lucrurile merg prost, ești la doar un zbor distanță de casă. Cei 6.000 de euro nu te vor duce foarte departe, dar nici nu înseamnă că vei rămâne pe străzi”, a concluzionat utilizatorul.

Mai mulți internauți i-au atras atenția că România nu mai este atât de ieftină precum era în urmă cu câțiva ani.

„Cred că subestimezi serios cât de scumpă este România. 6.000 de euro pentru opt luni este extrem de dificil, mai ales dacă vrei să locuiești singur într-un oraș mare. Prețurile din supermarketuri sunt acum destul de apropiate de cele din alte țări europene, iar chiria pentru un apartament cu un dormitor într-un oraș mare poate fi în jur de 400-800 de euro pe lună, în funcție de oraș, zonă și condițiile apartamentului”, a explicat un utilizator.

„Și asta este doar chiria. Mai trebuie să plătești utilitățile, mâncarea, transportul, telefonul, eventual o sală de sport, haine și toate celelalte cheltuieli pe care le ai într-o viață normală. Dacă vrei să ieși în oraș sau să călătorești prin România, banii se vor termina și mai repede”, a continuat acesta.

Un alt internaut a făcut un calcul asemănător.

„Dacă găsești un apartament decent cu un dormitor pentru aproximativ 600 de euro pe lună, cei 6.000 de euro îți ajung pentru zece luni doar dacă nu mai mănânci, nu plătești utilități și nu ai nicio altă cheltuială”, a scris acesta.

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„6.000 de euro nu sunt absolut deloc suficienți pentru opt luni dacă vrei să locuiești în București sau într-un alt oraș mare fără să ai un venit. Poți să vii și să încerci, dar eu fie aș munci mai mult înainte de mutare, fie aș reduce perioada la aproximativ patru luni. Altfel, riști să ajungi într-o situație în care rămâi fără bani înainte să îți găsești un loc de muncă”, i-a spus altcineva.

Un utilizator din Marea Britanie i-a spus norvegianului că imaginea României ca țară foarte ieftină nu mai corespunde în totalitate realității.

„România era cu siguranță mai ieftină în trecut. Dar în ultimii ani prețurile au crescut foarte mult și diferența față de Europa de Vest nu mai este atât de mare. Poți avea un trai mai ieftin dacă ești atent la cheltuieli, dar nu trebuie să vii cu impresia că 6.000 de euro reprezintă o avere”, i-a spus un internaut.

Un alt comentator i-a recomandat să facă mai întâi o vizită în România.

„Eu aș veni pentru o lună sau două înainte să iei decizia de a te muta pentru opt luni. Nu este imposibil să trăiești cu 750 de euro pe lună, dar depinde foarte mult de oraș și de stilul tău de viață. Într-un oraș mare costurile sunt diferite față de o localitate mică. Cel mai bine este să vezi singur cum este viața aici și cât cheltuiești într-o lună normală”, a scris acesta.

Norvegiana, un posibil avantaj pe piața muncii

Mai mulți utilizatori i-au spus că faptul că vorbește norvegiană ar putea fi un avantaj important dacă își caută un loc de muncă în România.

„În Cluj sau București poți câștiga suficient doar pentru că vorbești norvegiană. Sunt companii internaționale care angajează oameni pentru servicii pentru clienți, suport sau alte domenii în care limbile nordice sunt foarte căutate. Eu aș începe să caut încă din Norvegia, înainte să te urci în avion”, i-a recomandat un internaut.

Un alt utilizator i-a recomandat să caute în special companii internaționale din București și Cluj-Napoca. „Ambele orașe au foarte mulți oameni veniți din alte țări și există comunități internaționale. Românii sunt, în general, foarte calzi și generoși cu străinii. Și în ambele orașe există oameni care fac skateboarding, deci cred că ai putea să îți găsești destul de repede un grup”, a comentat acesta.

„În Cluj, un apartament poate costa cât în Norvegia”

Un român care spune că a călătorit în Norvegia i-a oferit o perspectivă diferită asupra prețurilor.

„Am fost în Norvegia și pot să îți spun că prețurile din Cluj-Napoca nu mai sunt atât de departe de cele pe care le vezi în orașele din Norvegia. În Møre og Romsdal, de exemplu, unele prețuri din magazine sunt asemănătoare cu cele pe care le găsești în Cluj, mai ales dacă te uiți la produsele mai ieftine sau la supermarketurile cu reduceri”, a scris acesta.

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„Dacă prioritatea ta este să găsești un loc de muncă, Bucureștiul este probabil orașul în care vei găsi cele mai multe oportunități. Clujul este și el foarte internațional, dar este scump. Iași și Timișoara sunt alte variante foarte bune. Mai poți lua în calcul Brașov, Oradea, Constanța sau Craiova, în funcție de ce fel de viață îți dorești”, a scris un utilizator.

„Dacă aș fi în locul tău, nu m-aș baza pe cei 6.000 de euro ca să mă țină opt luni. Aș încerca să găsesc un job înainte să vin. Piața pentru juniori nu este ușoară, iar dacă ai terminat service design nu înseamnă automat că vei găsi imediat ceva în domeniul tău”, a scris altă persoană.

A apărut și problema taxelor

Unul dintre utilizatori i-a atras atenția că planul de a rămâne opt luni în România trebuie analizat și din punct de vedere fiscal.

„Dacă intenționezi să stai aici opt luni, trebuie să te interesezi foarte bine ce se întâmplă cu rezidența fiscală și cu taxele”, a avertizat acesta.

Un suedez i-a spus că locuiește în România de aproape 12 ani și țara este foarte frumoasă.

„Locuiesc în România de aproape 12 ani și pot să îți spun că mie îmi place foarte mult aici. Este mult mai cald și mai însorit decât în Scandinavia, iar diferențele sociale și culturale sunt, pentru mine, în mare parte pozitive. Mâncarea este bună, legumele au gust, iar țara este foarte frumoasă. Dacă ai posibilitatea să încerci, eu chiar te-aș încuraja să o faci”, a scris acesta.

„România este o țară minunată și sunt foarte multe locuri de văzut. Ai orașe mari, munți, mare, sate, festivaluri, oameni diferiți și o cultură foarte diferită de cea din Norvegia. Dacă vrei o experiență nouă, cred că merită să o încerci”, a mai adăugat acesta.

Avertismentele privind costul vieții și dificultatea găsirii unui loc de muncă nu l-au făcut să renunțe. Tânărul norvegian își păstrează planul de a veni în România la sfârșitul lunii noiembrie și de a rămâne aici cel puțin opt luni.