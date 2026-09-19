Scenariul lui Băsescu pentru alegerile prezidențiale: „Călin Georgescu va candida, Simion se va orienta către funcția de premier”

Traian Băsescu a vorbit despre o posibilă înțelegere între Călin Georgescu și George Simion în ceea ce priveşte candidatura la funcţia de preşedinte, precum și despre scorul pe care l-ar putea obține AUR la următoarele alegeri parlamentare.

Băsescu vorbeşte de planurile tandemului Georgescu - Simion. Foto: Inquam/Octav Ganea

Fostul președinte Traian Băsescu a abordat cele două subiecte la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, după ce a fost întrebat pentru ce crede că se pregătește Călin Georgescu, în contextul în care acesta face săptămânal "campanie electorală", cu sprijinul AUR, deși i s-a interzis să candideze la Președinția României.

„Categoric va candida la prezidențiale”

Traian Băsescu consideră că Georgescu se pregătește pentru o nouă candidatură la alegerile prezidențiale și spune că George Simion nu ar intra în cursă dacă acesta ar putea candida. În scenariul descris de fostul președinte, liderul AUR l-ar susține pe Georgescu și s-ar orienta către funcția de premier.

„Categoric va candida la prezidențiale. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică”, spune Traian Băsescu.

Fostul preşedinte este, de asemenea, convins că, dacă alegerile nu ar fi fost anulate, Călin Georgescu oricum nu ar fi ajuns preşedinte.

„În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de clarificare a identității lui Călin Georgescu și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune el însuși «președinte ales». Nu cred că le-ar fi câștigat”, a afirmat el.

În ceea ce priveşte viitoarele alegeri parlamentare, Traian Băsescu nu este în totalitate de acord cu rezultatele celui mai recent sondaj privind intenţiile de vot ale românilor

„Toată lumea vede AUR ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 40-50%, iar eu cred că nu va obține mai mult de 35%”, a prognozat el.

Vă reamintim că cel mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 1-7 septembrie, indică 39,7% pentru AUR în intenția de vot la alegerile parlamentare. PSD are 18,7%, iar PNL 16,3%, ceea ce plasează formațiunea condusă de George Simion pe rimul loc, cu un avans de aproximativ 20 de puncte procentuale față de următoarele două partide.

Ce spune despre o eventuală guvernare în jurul AUR

Băsescu a vorbit și despre ce s-ar întâmpla dacă AUR ar ajunge la guvernare. În opinia sa, o guvernare suveranistă ar avea probleme mari în a găsi banii necesari pentru finanțarea României și ar putea duce țara la „faliment”.

„Eu vă întreb următorul lucru: România trebuie să împrumute anul acesta, doar anul acesta, 60 de miliarde de euro, ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruxelles-ul, nu? Pentru ei, Bruxelles-ul este tot ce înseamnă Occident. Cum vor face rost de bani sau de unde vor face rost de bani, în condițiile în care creditorii României sunt în Occident, nu în Rusia? Cum va face această guvernare rost de 60 de miliarde de euro doar anul acesta? De la cine? Nu va face rost. Va scrie pe țară „faliment”.

De aceea vă spun că românii se vor trezi, nu vor da mai mult de 35%. De fapt, cred că, în sondaje, încă nu se manifestă românii. Dar, dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct. Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment.

Vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistența socială, să nu plătești educația, să nu plătești Armata.

Poate este timpul ca rezerviștii care se uită cu drag la AUR să se trezească: pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați”, a mai declarat Traian Băsescu.