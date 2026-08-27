 „Am crezut că e cutremur”. Momentul în care o viitură devastatoare spulberă totul în cale: peste 160 de morți în Nepal | adevarul.ro
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Video „Am crezut că e cutremur”. Momentul în care o viitură devastatoare spulberă totul în cale: peste 160 de morți în Nepal

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Cel puțin 162 de persoane au murit în Nepal, după o viitură devastatoare produsă miercuri pe râul Bhotekoshi, în urma unei avalanșe care a blocat cursul unui afluent în partea chineză a frontierei. Sute de persoane sunt în continuare date dispărute, printre acestea și turiști străini. De asemenea, pagubele materiale sunt uriașe.

Viitura s-a produs în jurul orei 9.00, fără avertisment și în condițiile în care în zonă nu erau raportate precipitații. Avalanșa a blocat temporar cursul râului Lhende, în Tibet, iar apa acumulată s-a revărsat brusc și a format un val uriaș care a măturat localități, drumuri, poduri și infrastructură, relatează publicația Kathmandu Post.

Prima localitate lovită a fost Timure, în apropierea frontierei dintre Nepal și China, unde o mare parte din așezare a fost distrusă.

Rajendra Dhungana, șeful biroului vamal din districtul Rasuwa, a povestit că a crezut inițial că are loc un cutremur, după ce a simțit pământul vibrând.

Viitură în Nepal
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Viitură în Nepal Foto: AFP

Când a ieșit afară, a văzut un zid de apă care se îndrepta cu viteză spre piața din Timure. Peste 300 de autoturisme și camioane care așteptau la punctul vamal au fost luate de ape.

Eram la Biroul Vamal din Timure. Eu ajunsesem deja la birou. Deodată, am simțit ca și cum ar fi fost un cutremur și toată lumea s-a panicat. Când am ieșit afară, se auzea un huruit uriaș. Înainte să ne putem da seama ce se întâmplă, am văzut viitura venind de sus, ca o erupție vulcanică”, a spus el.

Viitura a continuat în aval, distrugând case, clădiri, animale și infrastructură publică. Potrivit autorităților, printre cele peste 500 de persoane dispărute se numără 391 de cetățeni străini și 44 de membri ai forțelor de securitate.

Pagubele materiale sunt de asemenea uriașe. Nouă proiecte hidroelectrice și nouă sucursale ale unor bănci comerciale au fost distruse. De asemenea, 19 poduri și aproximativ 40 de kilometri de drumuri au fost luate de ape.

Autoritățile și experții în gestionarea dezastrelor avertizează că bilanțul ar putea crește și că tragedia riscă să devină una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria modernă a Nepalului.

O analiză a imaginilor satelitare realizată de autoritatea nepaleză pentru reducerea riscului de dezastre indică faptul că avalanșa s-a produs la aproximativ 20 de kilometri nord-est de punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi, în Tibet.

Tragedia a scos la iveală și probleme majore privind sistemele de avertizare. Autoritățile nepaleze susțin că nu au primit informații în timp util despre producerea avalanșei pe teritoriul Chinei. Mai mult, stațiile automate de monitorizare instalate în amonte pe râul Bhotekoshi au fost distruse de viitură înainte să poată transmite alerte.

Informațiile despre inundație au ajuns la autoritățile responsabile din Nepal la ora 8.56. Avertizarea pentru zonele din aval a fost transmisă în aproximativ patru minute, însă în acel moment viitura ajunsese deja în mare parte din districtul Rasuwa.

Specialiștii consideră că avertizarea transmisă către localitățile din aval ar fi contribuit la salvarea a sute de vieți, însă oamenii din zonele aflate imediat în calea viiturii nu au avut timp să reacționeze.

În urma dezastrului, reprezentanți ai Departamentului nepalez de Hidrologie și Meteorologie și ai Administrației Meteorologice din China au avut o reuniune online. China a acceptat ulterior să informeze Nepalul imediat ce nivelul apelor începe să crească pe partea chineză a frontierei.

Nepalul și China au semnat încă din 2019 un acord privind cooperarea pentru reducerea riscului de dezastre și intervenția în situații de urgență.

În plus, zona fusese afectată și anul trecut de o viitură produsă pe râul Lhende. Atunci, cel puțin 11 persoane au murit, iar apele au distrus porțiuni de drum și podul Miteri, care lega Nepalul de China.

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