Un profesor american a recurs la o metodă neobișnuită pentru a verifica dacă studenții săi folosesc inteligența artificială pentru a-și redacta răspunsurile la examen. A ascuns în cerință o instrucțiune scrisă cu font alb, imposibil de observat în mod normal. Rezultatul experimentului l-a surprins: 32 dintre cei 35 de studenți din cele două clase au introdus în lucrările lor un cuvânt care nu avea nicio legătură cu subiectul.

Profesorul Jason Gibson a povestit experimentul pe TikTok, într-un videoclip care a strâns peste 1,6 milioane de vizualizări.

Cuvântul care i-a dat de gol

AI folosită la examen, dată de gol de un singur cuvânt Foto: pexels

Profesorul voia să afle câți dintre studenți se bazează orbește pe instrumentele de inteligență artificială atunci când își redactează răspunsurile.

În loc să folosească programe de detectare a conținutului generat de AI, Gibson a introdus direct în cerința examenului o instrucțiune ascunsă. Textul era scris cu alb, pe un fundal alb, astfel încât să nu poată fi observat cu ochiul liber, potrivit scoop.upworth.

Instrucțiunea le cerea instrumentelor AI ca, în cazul în care cerința era copiată într-un astfel de program, răspunsul să conțină cuvântul „Madagascar”, într-un mod lipsit de sens.

Profesorul nu le-a spus studenților despre existența capcanei.

Când a primit lucrările, rezultatul a fost neașteptat. 32 dintre cei 35 de studenți au folosit cuvântul „Madagascar” în răspunsurile lor, deși acesta nu avea nicio legătură cu subiectul examenului.

Într-unul dintre exemple, cuvântul apărea într-o formulare absurdă: „Madagascar a curs lateral prin după-amiază”. Tema examenului era despre Revoluția Industrială.

32 de studenți au pierdut punctele

Profesorul a considerat că apariția cuvântului era un indiciu că studenții copiaseră cerința integral într-un instrument de inteligență artificială, fără să observe instrucțiunea ascunsă.

Mai mult, experimentul a ridicat o altă problemă: studenții care au folosit AI nu au observat că răspunsurile generate conțineau o formulare care nu avea nicio logică în raport cu subiectul.

Cei 32 de studenți au fost depunctați la acea parte a examenului.

Ulterior, Gibson a explicat întregii clase ce făcuse și le-a oferit studenților posibilitatea de a contesta rezultatul dacă considerau că au fost sancționați pe nedrept.

Potrivit publicației citate, doar doi studenți l-au contactat. În cazul unuia dintre ei, nota a fost modificată după ce studenta a demonstrat că folosea modul întunecat al dispozitivului, situație în care textul ascuns putea fi vizibil.

Experimentul a generat numeroase reacții în rândul cadrelor didactice. Gibson a susținut însă că școlile și universitățile încă încearcă să găsească metode prin care să gestioneze utilizarea inteligenței artificiale.

Profesorul consideră că este prea devreme pentru existența unor reguli sau metode definitive, deoarece AI nu a fost integrată în procesul educațional suficient de mult timp.

„Profesorii inovează și implementează și încearcă să păstreze un anumit nivel de integritate academică”, a explicat acesta.

Cazul vine în contextul în care utilizarea inteligenței artificiale în rândul elevilor și studenților este în creștere. Un sondaj Pew Research Center realizat în rândul adolescenților americani cu vârste între 13 și 17 ani a arătat că 26% au folosit ChatGPT pentru activități școlare, față de 13% în 2023. În cazul elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, procentul a ajuns la 31%.

Totuși, adolescenții fac diferența între folosirea AI ca instrument și folosirea acesteia pentru a le face efectiv munca. Doar 18% dintre cei chestionați au considerat acceptabil ca ChatGPT să scrie eseuri în locul lor, în timp ce 42% au spus că acest lucru nu este acceptabil.